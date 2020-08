Ligue 1: si riparte, l’avversario da battere è il Covid 19

Ci risiamo: a distanza di quasi sei mesi, riparte il campionato di Ligue1 con le stesse difficoltà, gli stessi dubbi, le stesse paure che si erano caratterizzate tra febbraio e marzo, quando il torneo venne sospeso.

Si riparte senza sapere cosa potrà succedere: le società sono autorizzate ad ammettere un massimo di 5 mila spettatori, ma alcune, tra le quali l’OGC Nice, hanno operato la scelta di giocare a porte chiuse.

Il Covid 19 fa paura, la percezione che il torneo sia all’insegna della provvisorietà e che potrebbe anche essere costretto alla sospensione o ad un suo sviluppo senza pubblico, è forte.

Così, mentre ancora si giocano le ultime gare della Champions edizione 2019/2020, la Francia “riparte” con il Paris Saint Germain (che giocherà la sua “prima” solo il 16 settembre) ancora super favorito.

Nel novero delle squadre impegnate ad accedere ai tre posti di Champions per la prima volta è inserito anche il Nizza che ha operato una eccellente campagna acquisti che ora dovrà dimostrare la sua efficacia sul campo, dove le parole sono a zero.

Anche nel Principato si spera in un torneo migliore rispetto a quello dello scorso anno, finito anticipatamente, ma che di soddisfazioni ne ha riservate poche.

Nell'ultimo incontro precampionato sia il Nizza (che ha affrontato il Rennes), sia il Monaco (che ha giocato in Olanda contro l'AZ Alkmaar) hanno vinto i rispettivi incontri.

La prima giornata del torneo inizierà, con l’anticipo del venerdì, il 21 agosto con Marsiglia – Saint Etienne. Questa gara potrebbe anche non venire disputata: al momento tre atleti del Marsiglia sono colpiti da Covid 19 ed un quarto attende l'esito del tampone. Il regolamento impone lo stop per quindici giorni alle compagini con almeno 4 giocatori infetti: nelle prossime ore il responso.

La giornata di sabato offrirà subito due gare importanti per la classifica: Bordeaux – Nantes e, soprattutto, Lille – Rennes.

Domenica 23 agosto scenderanno in campo le due compagini della Costa Azzurra: il Monaco, nel nuovo orario televisivo delle 13, riceverà il Reims, mentre il Nizza (a porte chiuse) se la vedrà alle 17 con il Lens. Completano il tabellino: Dijon – Angers, Lorient – Strasbourg, Montpellier – Lione (incontro che potrebbe essere rinviato dopo il passaggio del turno del Lione in Champions) e Nimes – Brest.

Sempre che non intervengano, in settimana, fatti nuovi e molto gravi: il Covid 19 sembra, in questo momento, l’avversario peggiore per tutte le squadre.