“Io non ci andrò”: villaggio di Natale e Carnevale, un sondaggio rivela che i nizzardi…

Un sondaggio condotto dall’Ipsos, alla fine del mese di luglio , mentre conferma che il 75% dei nizzardi é favorevole o molto favorevole all’obbligo di indossare la mascherina, rivela un altro dato del quale occorrerà tenere conto nel definire i programmi sicuri ed anche nell’individuare le strategie.

Il 59% degli intervistati confessa che, se l’epidemia non sarà che un brutto ricordo, non parteciperà alle prossime grandi manifestazioni (Natale col suo villaggio nel Jardin Albert Ier e Carnevale e Battaglie dei fiori).



Di che allarmarsi, anche se i nervi saldi e la pragmatica sono doti che non mancano a Christian Estrosi il quale, intanto, sta portando a casa dei risultati inaspettatamente positivi sulle presenze e i numeri di affari registrati in un’estate che non si è rivelata una catastrofe economica come molti preconizzavano.

La questione è che il virus non cessa a diminuire, si diffonde e certi atteggiamenti certo non aiutano.



Nella notte del 14 agosto sono state elevate 620 multe e 5 locali nei quali, pare, le misure di sicurezza anti coronavirus pare non fossero rispettate sono stati segnalati con invio di un fascicolo informativo al Prefetto perché adotti delle misure che potranno giungere alla chiusura temporanea di questi pubblici esercizi.



Si tratta del Chupito Loco (rue Raoul-Bosio), del Bull Dog Pub (rue de l’Abbaye), del Madox (l’ex Puzzle Bar, rue de la Préfecture), del Six (rue Raoul-Bosio) e del Glam (rue Eugène-Emmanuel): per loro pare che le sanzioni siano inevitabili.



La preoccupazione, ad una decina di giorni dall’evento, riguarda anche l’impatto che il Tour de France potrà avere sul territorio: a questo evento, con una ricaduta di una cinquantina di milioni di euro sul territorio, ci si affida per far quadrare molti conti, ma quello dell’infezione potrebbe avere un ulteriore impatto con migliaia di persone assembrate lungo le strade.



Di qui un ulteriore giro di vite: la polizia sarà sempre più presente e attenta.

L’augurio è che basti e che, soprattutto, giovedì non ci si trovi di fronte a dati settimanali ancor più preoccupanti col rischio di vedere ulteriormente salire il libello di rischio che ora è “moderato”.



Sarà anche per questo che è partita una richiesta, non solo da Nizza, di alzare ancora di più la sanzione, che è ora di 135 euro, che sono tanti, ma non si stanno rivelando dissuasivi: il governo francese prenderà una decisione assieme con quella che potrebbe portare, per i locali che non rispettano le regole, a chiusure a tempo indeterminato rispetto alle 72 ore attuali.