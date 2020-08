Apre il 23 agosto il Festival Organistico del Principato di Monaco

Si svolgerà dal 23 agosto al 6 settembre la 15^ edizione del Festival Organistico del Principato di Monaco.

Un festival nel rispetto del covid e delle tradizioni con esibizioni di alto livello in Cattedrale

Ecco il Programma:

Conférence par Roland Galtier : « Etudier, construire, restaurer des orgues, le rôle du maître d’oeuvre »



* Dimanche 23 août à 17h :

Orgue et récitants

« Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran » d’Eric-Emmanuel Schmitt

Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, orgue

Pierre-Marie Escourrou, récitant

Pauline Choplin, récitante



* Dimanche 3O août à 16h :

Rencontre avec les artistes

In Memoriam

Rolande Falcinelli

* Dimanche 3O août à 17h :

Concert

In Memoriam

Rolande Falcinelli

Pascale Mélis, Yves Castagnet et Philippe Brandeis, orgue

Elise Battais, flûte

* Dimanche 6 septembre à 16h :

Conférence Claude Passet « L’orgue à Monaco, XVIe – XXIe siècles »

* Dimanche 6 septembre à 17h :

Ciné-Concert

Metropolis

Fritz Lang, 1927

Jean-Baptiste Dupont,