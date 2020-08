Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Gorges de la Siagne e Pont des Tuves (Foto)

Questa volta Danilo Radaelli, in motocicletta, ci conduce fino a Montauroux alla scoperta delle Gorges de la Siagne e del Pont des Tuves.

Un luogo magico e sorprendente, il colore dell'acqua incredibile, una vegetazione lussureggiante, ponti ancestrali, cascate di tufo, maestose querce...insomma una vera immersione nella natura. Non a caso il luogo è protetto e classificato Natura 2000.

Una bella escursione che percorre le rive della Siagne, attraverso i boschi, e che ha in serbo delle belle sorprese: il ponte Tuve e la sua cascata, una bellissima piccola spiaggia, numerosi ruderi che testimoniano un'importante attività agricola in passato e un bosco di querce secolari che non ha nulla da invidiare ai boschi da fiaba.

In breve, un circuito perfetto per gli amanti della natura.

Montauroux si trova a sessanta chilometri da Nizza a Nord Ovest di Mandelieu , si trova a2 km dalla strada D562 che da Grasse (22 km) conduce a Draguignan (35 km).