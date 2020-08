Covid 19: Estrosi ha chiesto al Prefetto di estendere l'obbligo della mascherina a tutta Nizza

A Nizza, il tasso di positività al Covid-19 in pochi giorni si è sestuplicato : a poco è servito il numero crescente di verbalizzazioni per non aver indossato la mascherina.

E’ stata sottolineata da molti la poca chiarezza, in città, fra le zone nelle quali è obbligatoria la mascherina e quelle nelle quali è solo consigliato l’uso: di fronte ad una crescente preoccupazione ed anche in previsione della crescita della popolazione per le imminenti giornate dedicate alla partenza del Tour de France, il Sindaco Christian Estrosi ha chiesto al Prefetto delle Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, di estendere l'obbligo di indossare la mascherina negli spazi pubblici di tutta la città di Nizza.

A tal proposito così si è espresso il sindaco e, dalle sue parole, traspare tutta la preoccupazione per una situazione che si sta aggravando di giorno in giorno: “Le ultime informazioni sulla situazione sanitaria e la circolazione del virus in la città mi ha portato a chiedere al Prefetto delle Alpi Marittime di estendere il decreto prefettizio a tutta la città di Nizza.

Nonostante tutte le misure che ho preso in collaborazione con le autorità (Nizza è stata la prima città in Francia a imporre di indossare una mascherina), il tasso di positività è salito in pochi giorni da 1,2 a 6 e il numero delle sanzioni comminate dalla Polizia Municipale supera il numero di 100 il giorno.

Queste cifre non sono accettabili e richiedono una reazione ferma e rapida.

Per limitare, quindi, una diffusione troppo forte del virus, per rimanere coerenti alla nostra lotta contro il Covid-19 e per togliere ogni dubbio sulle aree nelle quali è obbligatorio indossare la mascherina, desidero che l'uso di una mascherina sia reso obbligatorio ovunque a Nizza . Questo è il prezzo da pagare perché tutti possano muoversi lungo le nostre strade con tranquillità e per combattere efficacemente la diffusione del virus".

In giornata è attesa la risposta da parte del Prefetto Bernard Gonzalez.



Nella giornata di ieri sono stati 3 776 i nuovi casi di Covid 19 riscontrati in Francia, il tasso di positività di tutta la Nazione è al 3%, le persone decedute nelle ultime 24 ore è stato di 162 ei pazienti attualmente in rianimazione è di 374.



Questo il bollettino settimanale del 19 agosto 2020 del Ministero della Salute



Nella Francia continentale la situazione è preoccupante: tutti gli indicatori continuano ad aumentare e la trasmissione del virus SARS-COV-2 è in aumento. Riguarda tutte le fasce d'età e più in particolare i giovani adulti; la quota di trasmissione al di fuori dei cluster elencati è predominante. Quasi un terzo dei dipartimenti supera la soglia del 10 per 100.000 abitanti, e in particolare nell'Ile-de-France e in Provence-Alpes-Côte d’Azur, dove diversi dipartimenti hanno tassi di incidenza in forte aumento, sopra la soglia di allerta (50/100 000) (come Parigi e le Bouches-du-Rhône).

Al 19 agosto 2020, 29 dipartimenti si trovano in una situazione vulnerabile :



Rischio moderato : Alpes-Maritime , Essonne, Gard, Gironde, Haute-Garonne, Haute-Savoie, Hérault, Ille-et-Vilaine, Loiret, Mayenne, Mayotte, Meurthe et Moselle, Nord, Oise, Réunion, Rhône, Sarthe, Seine and Marna, Alpi marittime, Var, Vaucluse, Val d'Oise, Seine-Saint-Denis, Hauts-de Seine, Val-de-Marne e Yvelines

Rischio alto : Bouches-du-Rhône, Parigi, Guyana

Questi risultati indicano che è essenziale:





Proseguire gli sforzi per sensibilizzare l'intera popolazione all'applicazione dei gesti di barriera, in particolare l'uso di maschere e il distanziamento fisico per rallentare la diffusione del virus, soprattutto durante questo periodo estivo favorevole a movimenti significativi di popolazione;

per sensibilizzare l'intera popolazione all'applicazione dei gesti di barriera, in particolare l'uso di maschere e il distanziamento fisico per rallentare la diffusione del virus, soprattutto durante questo periodo estivo favorevole a movimenti significativi di popolazione; Rafforzare l'applicazione della strategia “Tester-Tracer-Isoler” per limitare la diffusione del virus nella popolazione: ogni persona che presenti sintomi suggestivi di COVID-19 o che abbia il minimo dubbio deve effettuare un test per il virus. I tempi per lo screening e l'isolamento dei casi e il loro contatto devono essere ridotti affinché questa strategia sia più efficace.

In attesa dei risultati, le persone devono isolarsi e il contatto deve essere ridotto al minimo. Questo comportamento deve essere associato all'aderenza a tutti i gesti di barriera, in particolare indossare una maschera, partecipazione a misure di identificazione del contatto, rispetto delle misure di isolamento per le persone infette, probabilmente infette o per i contatti classificati a rischio”.