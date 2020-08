Hôtel de Paris Monte-Carlo sceglie la partnership Mr.Goodfish

Dopo l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo nel 2015, il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort e le Thermes Marins Monte-Carlo nel 2016, il Café de Paris Monte-Carlo nel 2019, è la volta dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo si impegna a fianco della Fondazione Principe Alberto II di Monaco per la promozione del consumo responsabile di prodotti ittici.

Nel cuore del ristorante Le Grill nel Salon Churchill, martedì 18 agosto 2020, Ivan Artolli, Direttore Generale dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo e Olivier Wenden, Vicepresidente e Amministratore Delegato della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, per formalizzare l'impegno di tutti i ristoranti dell'hotel attraverso la firma dell'accordo di partnership Mr.Goodfish.

Il programma Mr. Goodfish, una nobile causa nel cuore dei ristoranti dell'Hotel de Paris Monte-Carlo

"Come altri stabilimenti della Société des Bains de Mer, ci è sembrato essenziale essere parte della continuità dell'impegno di Mr. Goodfish per la conservazione delle nostre specie marine insieme alla Fondazione Principe Alberto II di Monaco. Il nostro obiettivo deve essere un obiettivo comune per far progredire le mentalità e la consapevolezza dell'importanza di preservare il nostro pianeta a tutti i livelli ". Ivan Artolli, Direttore Generale dell'Hotel de Paris Monte-Carlo

Lanciato nel 2010, sotto l'egida dell'acquario Nausicaa, il programma Mr. Goodfish è nato da una semplice osservazione: oggi troppe specie di pesci sono sovrasfruttate e minacciate di estinzione, mentre molte sono sconosciute. , abbondante e soprattutto buonissime. La Fondazione Principe Alberto II di Monaco coordina il programma Mr. Goodfish in tutta la regione sud-orientale della Francia e di Monaco dal 2013, seguendo il suo impegno per la conservazione delle specie marine. È in questa veste che l'Hôtel de Paris Monte-Carlo si impegna per la sua nobile causa.

Tutti i ristoranti dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo sotto l'egida dell'Executive Chef Franck Cerutti si impegnano a promuovere nei loro menu specie ittiche specificatamente consigliate dalle liste di Mr.Goodfish. Questo spirito di pesca sostenibile si ritrova nel menu dei ristoranti dell'hotel. Una vera promessa di impegno.

Ecco alcuni piatti che entreranno nelle dinamiche del programma Mr. Goodfish questo autunno:

o Aragosta blu rinfrescata, marinata croccante ed erbe aromatiche

o L'orata reale della pesca locale come ci piace in Riviera

o Risotto allo zafferano e salicornia, seppie tenere e calamari in tempura

o Branzino alla brace, guarnito con una salsa aioli

La menzione Mr.Goodfish verrà effettuata nei menù con l'apposizione di un'icona indicante le pietanze previste dal programma.

Un ulteriore impegno per l'approccio ambientale dell'Hotel de Paris Monte-Carlo