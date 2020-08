In vitro In vivo è la mostra di settembre a Villa Le Roc Fleury di Cap d´Ail

In questo strano anno l'associazione No Made propone di cambiare rotta alla mostra di Cap d'Ail nel settembre 2020. In effetti, le circostanze risultati eccezionali nella mostra in programma per la ventesima edizione del no-made "Cronaca" è posticipato a settembre 2021.

È sostituito da In vitro In vivo che sarà una mostra-vendita con l'obiettivo di supportare direttamente gli artisti. Nel vitro In vivo è un titolo e non un tema.

In una coltura in vitro, i fattori e le variabili fisici e biologici (temperatura,

luminosità, igrometria, ambiente sterile) sono sotto controllo al di fuori dell'ambiente naturale come incapsulato e isolato da qualsiasi pericolo.

Ma gli esperimenti in vitro sono spesso un primo passo per comprendere il

stesso fenomeno in vivo. Le variabili non controllabili vengono reintrodotte e noi osservare la progressione e l'evoluzione del modello.

È in questo spirito di andare verso la vita senza controllare veramente tutto che il casuale noi porta a una certa libertà.

E questo è il punto centrale di questa proposta di cui speriamo sia un momento respirando per artisti no-made.



Tutte le opere sono in vendita: questa mostra è un evento culturale aperto al pubblico che segna una presenza nel mondo dell'arte.

Una mostra-vendita nel giardino di Villa Le Roc Fleury, Cap d´Ail.

Contatti

Denis Gibelin : 06 09 03 33 83

Stéphanie Lobry : 06 22 65 65 12

no-made l’association : no.made.lassos@gmail.com

Communication mairie de Cap d’Ail : communication@cap-dail.fr