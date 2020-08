Ecco le nuove maglie dell'Ogc Nice, targate Macron Italia

L’OGC Nice, club sempre ai vertici della Ligue 1 francese nelle ultime stagioni, e Macron, sponsor tecnico dei “les Aiglons”, hanno presentato nuove maglie che i rossoneri transalpini indosseranno nella prossima stagione 2020-2021.

La nuova “Home”, con collo a polo in maglieria, mantiene il tradizionale disegno a righe rossonere, ma con un effetto sfumato nella parte superiore. Il backneck è personalizzato con il nome e i colori del club.

Sotto al colletto è stampato il motto HONNEUR&FIDÈLITÈ per onorare l’anniversario degli ultras del Club, mentre nel retro collo, in caratteri dorati, è ricamata la scritta ISSA NISSA. Sul petto a destra è applicato in silicone il

Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore lo scudetto dell’OGC Nice. Shorts e calzettoni neri completano il kit casalingo.



La maglia “Away”, sempre con collo a polo in maglieria con bordi rossoneri, è bianca con piccole righe orizzontali alternate rosse e nere distanziate in stampa sublimatica.

Anche in questa versione sotto al colletto, e quindi visibile solo se alzato, è stampata la scritta HONNEUR&FIDÈLITÈ, e nel retro collo è ricamato in oro il motto ISSA NISSA. Sul petto a destra il Macron Hero, a sinistra lo stemma dell’OGC Nice. Il kit “Away” è completato da shorts bianchi con coulisse nere e puntali rossi e calzettoni bianchi con al centro, davanti, il Macron Hero, dietro la scritta OGC NICE.



Infine per quanto riguarda la versione “Third” è confermata la scelta cromatica del blu sulla parte alta della maglia che scendendo sfuma al nero, ovvero i primi colori storici dell’OGC Nice. Il collo è a polo con bordi neri in maglieria. Il backneck è personalizzato con logo del club con la grafica che riprende quella della maglia home. Sotto il colletto il motto HONNEUR&FIDÈLITÈ e nel retro collo, in oro, ISSA NISSA. Sul petto, in bianco a destra spicca il Macron Hero, a sinistra lo stemma della squadra nizzarda. Shorts e calzettoni sono

total black.

Tutte e tre le versioni hanno vestibilità Slim e la presenza di inserti in micromesh che assicurano la massima traspirabilità. Diverse le scelte per i kit dei portieri: arancione, nero, celeste, verde fluo e giallo fluo. Tutte

caratterizzate da una grafica a linee spezzate a reticolo.

A caratterizzare le nuove maglie dell’OGC Nice, è l’icona del brand italiano: il Macron Hero. Il logo, che rappresenta la figura umana, si ispira alla punta della lancia che per definizione è dinamismo e rapidità. Il Macron Hero simboleggia in modo ancora più efficace la gioia alla fine della sfida. Il raggiungimento di un obiettivo. Fatica, passione e determinazione.

La filosofia Macron: “Work hard. Play harder”.