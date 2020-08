Conoscere il porto di Nizza

Un cartellone illustra il porto di Nizza e aiuta a conoscerlo meglio.

Di facile approccio, semplice e completo è diventato un indispensabile strumenti per quanti vi giungono per la prima volta o per coloro che vogliono approfondirne la conoscenza.

Soffermarsi sulla fotografia che pubblichiamo può essere utile (ed anche piacevole).



Il Porto di Nizza - Villefranche è il primo porto di crociere del Mediterraneo. Situato ai piedi di costruzioni del XVIIº secolo di architettura genovese che lo circondano, porta anche il nome di Porto Lympia. La sua concezione affilia questo insieme al rinascimento italiano e l’apparenta all’urbanistica barocca torinese.

Costituito da un piano d’acqua di 10 ettari, di 7 ettari di terrapieni, da una decina di moli e dispone di più di 500 posti di ormeggio. Si trova a 7 km dall’aeroporto Nizza Costa Azzurra e a qualche minuto a piedi dai principali centri d’interesse turistico.



Navigazione da diporto

Il porto di Nizza dispone di 530 posti di ormeggio, di cui 24 sono destinati alla navigazione da diporto e accolgono le imbarcazioni superiori a 25 m. In loco vi si trovano i seguenti servizi: ormeggi su ponti galleggianti, catways, banchine; carburante: olio combustibile per camion; elettricità: 220 o 380 V; acqua potabile; telefono, televisione satellitare; bollettino meteorologico quotidiano; docce, sanitari; scalo di alaggio, lavanderia automatica, distributore di ghiaccio.



Crociere

Nizza aderisce all'associazione " Med Cruises " che raggruppa i più grandi porti di crociera del Mediterraneo: www.frenchrivieracruiseclub.com.

Informazioni supplementari: www.riviera-ports.com