Médiathèque de Monaco et le Club le Temps de Vivre ottengono il marchio Monaco Safe

Dopo lo Stade Nautique Rainier III, l'Hercule Fitness Club e A Casa d´i Soci - La Maison des Associations, il municipio di Monaco ha appena ottenuto l'etichetta Monaco Safe per diversi altri siti municipali aperti al pubblico.



I quattro siti della Monaco Media Library - Louis Notari Library, José Notari Sonothèque-Video Library, Heritage Fund e Princess Caroline-Ludothèque Library - così come il Club le Temps de Vivre sono quindi etichettati Monaco Safe.



Ricordiamo che questo marchio istituito dal Governo del Principe e più in particolare dal Dipartimento per la Sanità in collaborazione con il Welcome Office, ha lo scopo di garantire ai clienti e ai visitatori del Principato condizioni di accoglienza ottimali nel rispetto delle norme sanitarie vigenti per contrastare la diffusione del virus Covid19.