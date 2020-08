Orologi Tissot da donna: guida alla scelta

Tissot è un marchio ormai famosissimo, specializzato nella produzione di orologi di alta qualità destinati a durare nel tempo e garantire delle ottime prestazioni. Negli ultimi anni però questo brand ormai storico ha deciso di creare delle collezioni che riuscissero ad accontentare proprio tutti, anche dal punto di vista del design. Ecco che sono nati orologi di mille tipi, differenti non solo per quanto riguarda il materiale ma anche l'estetica e le funzionalità.

Per l'universo femminile, il catalogo di orologi Tissot donna è davvero ricco di modelli e trovare quello perfetto non è sempre facile. Vi diamo dunque qualche consiglio per scegliere l'orologio giusto per ogni occasione, da sfoggiare o regalare.

T-Classic: la collezione perfetta per donne dallo stile classico

La linea che possiamo definire più tradizionalista di Tissot è T-Classic, che comprende orologi dallo stile elegante e piuttosto formale, perfetti per le donne che amano indossare capi classici. In questa collezione troviamo modelli differenti che però conservano una caratteristica comune: l'eleganza e la raffinatezza. Ideali per le donne di una certa età ma anche per le più giovani, gli orologi T-Classic di Tissot sono perfetti in qualsiasi situazione proprio perché conservano un'anima evergreen. Si prestano dunque benissimo ad essere indossati nelle occasioni più formali ma anche nella vita di tutti i giorni, in abbinamento ad un capo casual.

T-Gold: la collezione elegante per chi ama l'oro

T-Gold è la collezione di Tissot che vanta un tratto inconfondibile: la presenza dell'oro, che rende l'orologio moderno ma al tempo stesso classico ed elegante. Anche in questo caso la varietà di modelli asseconda molteplici gusti in fatto di stile perché cambiano i cinturini, che possono essere in pelle oppure in acciaio. La presenta di un dettaglio in oro è però costante e rende questa linea davvero unica, elegante e raffinata al tempo stesso.

T-Pocket: gli orologi da tasca che diventano gioielli

La collezione da donna T-Pocket comprende degli orologi da tasca dal fascino vintage che ultimamente stanno riscuotendo un grandissimo successo. Viene da chiedersi perché si dovrebbe acquistare un modello di questo tipo al giorno d'oggi, ma è bene precisare che gli orologi da tasca vengono ormai utilizzati come dei veri e propri gioielli. C'è chi li utilizza come dei veri e propri ciondoli, appendendoli al collo, per esempio. Parliamo dunque di modelli versatili che fanno una bellissima figura, perfetti per chi non ama indossare un orologio al polso ma non vuole rinunciare ad un dettaglio di stile inconfondibile.

T-Sport: la collezione per le donne sempre in movimento

Una collezione che sta riscuotendo un grande successo ultimamente è anche T-Sport, che propone degli orologi da donna decisamente diversi da quelli di stampo più classico. Le caratteristiche che accomunano tutti questi modelli sono la resistenza, la comodità e le funzionalità. Il cinturino è infatti spesso in silicone, morbido e confortevole ma al tempo stesso durevole. Il vetro è antigraffio e le funzionalità variano a seconda del modello, ma parliamo sempre di cronografi ad alta precisione. La linea T-Sport è ideale per le donne che amano praticare attività all'aperto e non vogliono rinunciare ad un accessorio di stile.