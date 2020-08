Art 3f Monaco 2020 sino a domenica porta l'arte al centrodel Principato

Art 3f Monaco 2020 è un'esclusiva Fiera Internazionale d'Arte, che riunisce collezionisti, gallerie e appassionati d'arte provenienti da tutto il mondo. Il Salone sarà tra i luoghi d'incontro preferiti nel mondo per gli ammiratori, i commercianti e gli investitori in arte contemporanea, antiquariato, gioielli e appositamente progettati e realizzati, una delle Fiere d'Arte più esclusive d'Europa, dove si incontreranno arte, cultura, spettacolo

La Fiera Internazionale di Arte Contemporanea Art 3f Monaco si terrà nello Espace Fontvieille, uno spazio espositivo personalizzato. una Istituzione creata e progettata su iniziativa del Principe Ranieri III di Monaco per il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, punto di riferimento mondiale per le arti circensi.A due passi dal quartiere degli affari di Fontvieille, i suoi 8665 m² di superficie ospitano cene di gala, feste private, spettacoli, mostre,presentazioni di automobili, lanci di prodotti, eventi sportivi... Questi numerosi eventi ne fanno un luogo di accoglienza unico nel Principato e permettono a questo sito di ospitare diverse migliaia di persone al giorno garantendo un comfort ottimale sia per i visitatori che per gli espositori. Art3f Monaco ne fa il suo nido e contribuirà alla sua fama.