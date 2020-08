L'oroscopo della settimana dal 21 al 28 agosto

ARIETE: Per molti si preannuncia un momento incongruo nel corso del quale mantenere la calma risulterà arduo compresi dei guizzi di incertezza di fronte ad una delicata decisione. Ma se ancora in vacanza godetevi questi ultimi sprazzi di relax e non pensate a niente. Vi toccherà inoltre rinviare un appuntamento e a titolo cautelativo guardarvi dai furbastri visto che le truffe sono in agguato. Domenica festaiola pur se sciupata da un piccolo imprevisto. La salute andrà tutelata.



TORO: Siate ottimisti perché la positività e la pace interiore scaldano sia l’anima che il cuore… Malgrado ci sia chi vi fa arrabbiare fate spallucce e pensate a ciò che di carino vi aspetta dietro l’angolino… Una baruffetta lambirà qualche coppietta, una persona amareggerà, una posteriore spalleggerà, un versamento cruccerà e un acquisto non appagherà. Però chiuderete il mese in bellezza con tanto di sorpresa finale. Amici da andare a trovare e ferie da gustare.



GEMELLI: Apparite strani e ad accorgersene saranno in tanti ma non vi andrà di dare spiegazioni perché trattasi di personalissime motivazioni … Occhio nel contempo a non incrinare un rapporto per orgoglio o malumori… Rivedrete una persona cara, avrete successo in ciò che sta a cuore e conoscerete persone nuove. Serate mangerecce e amori nascenti per single e adolescenti. Per attenuare la fiacca mangiate sano e fate incetta di vitamine, magnesio, potassio e ricostituenti.



CANCRO: Finalmente un po’ di luce: alla faccia di Saturno rinverrete uno spizzico di contentezza e mitigherete un affanno trascorrendo ore carine con chi sa infondervi certezze pur rimanendo malaccio di fronte ad un oltraggio, un pagamento inusitato, un tipo confuso, egocentrico o svitato. Ma adesso pensate a voi stessi e, se fattibile, effettuate un viaggio o cavatevi uno sfizio. Tra giovedì e lunedì una novella lascerà senza favella… Ossicini scricchiolanti o fastidi alle giunture.



LEONE: Placate i bollenti spiriti: soltanto col savoir-faire tapperete la lingua a serpentelli velenosi e se vi si accusasse di essere malfidenti ribadite che ciò dipende da antecedenti fregature e dal fatto che, causa qualcuno, non si fanno più sconti a nessuno… Dovrete altresì accontentare una persona in una indigesta richiesta, scendere a compromessi con il partner e stare accanto a chi ha bisogno di voi… Badate a ciò che mangiate poiché le intolleranze sono in agguato.



VERGINE: Si sta aprendo un ciclo di rigenerazione nel senso di chiudere con un periodo tosto a favore di innovazioni, incontri ammantati di casualità, un incremento finanziario, una proposta allettante o un responso tranquillizzante. Un componente del parentado o un anziano additerà preoccupazioni mentre in ambito affettivo tenderete a sollevare inutili polveroni. Qualcosina inoltre varierà in campo professionale mentre nel week end combinerete un bel ritrovo.



BILANCIA: Se avete aperto o chiuso capitoli sappiate che all’orizzonte vi sta attendendo un momento fecondo colmo di sorprese, fardelli alleggeriti e squisite affermazioni. L’essenziale è guardare avanti, annaffiare la pianticella dell’amore, dell’amicizia, svagarvi e buttare nell’immondezza la tristezza… Possibile recupero di cose credute perdute ma concomitante pericolo di subire un furtarello… Contiguità con dottori e novità tra le pareti domestiche o nell’attività.



SCORPIONE: Grazie ad un buon supporto stellare riuscirete a rinvenire quello spizzico di ilarità sottratto o negato da eventi o soggetti destabilizzanti… Guardatevi intorno e scoprirete quante cose belle possono ancora esserci: basta vederle ed incorporarle nel cuore e nella mente. Se avete dei bimbetti coccolateli e non strapazzateli. Alterchi con un Cancro, Leone, Acquario o Pesci. Stramberie in ambito materiale. Notti insonni od agitate renderanno le successive mattinate piuttosto sconquassate.



SAGITTARIO: Con il primo quarto di Luna che il 25 agosto si forma nella vostra costellazione ciò che finora era stato impedito o ritardato si sbroglierà e a ragion veduta tirerete boccate di ossigeno o perlomeno saprete cosa vi aspetta dietro le cortine dell’incognita. In ciò vi sarà di valido aiuto un personaggio strampalato ma saggio e una donna pronta a consigliarvi. Chi non è ancora andato in vacanza si sollazzerà mentre chi è già rientrato faticherà a riprendere il ritmo e la normalità.



CAPRICORNO: Fate della diffidenza un baluardo e non permettete vi si denigri dietro le spalle e vi si raccontino costantemente della palle… C’è infatti chi tenta di farvi passare per fessi ma, poiché non lo siete, salvaguardate la vostra dignità e scoprite cosa si cela dietro una finta verità… Una mini sosta forzata proverrà da un’indisposizione o da una causa di forza maggiore. Giove aiuta gli audaci: mettete al Lotto numeri ritardati, inventati o regalati… Sabato bislacco e domenica godereccia.



ACQUARIO: Incenerite i timori perché continuare a rimuginare risulterebbe nocivo lesivo per la vostra serenità, frequentate buontemponi e accarezzate valori morali perché la vita, pur assomigliando ad una scala senza pioli, è pur sempre una delle poche cose che veramente ci appartiene… Marte vi darà la forza necessaria al fine di decifrare un enigma, vivere attimi intensi, ottenere ciò che volete! Un comunicato invece allibirà e una situazione pecuniaria, domestica o privata angustierà.



PESCI: La tenacia verrà premiata sicché dopo tiritere, solfe, biasimi, spasimi e problemini di vario tipo riuscirete in un intento, alla faccia di chi avrebbe supposto il contrario! Se da poco accoppiati o innamorati coltivate tal novella storiella malgrado le paure siano tante confidando in un tipo sincero pur se poco audace. Abbiate altresì un occhio di riguardo per il benessere, coordinatevi in casa e sul lavoro, rilassatevi e, gustando la semplicità dell’effimero attimo, divertitevi.