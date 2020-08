Cannes: il Prefetto annulla il Cannes Yachting Festival

La 43a edizione del Cannes Yachting Festival è stata annullata: il Covid e la diffusione dell’epidemia hanno avuto la meglio.

Un vero peccato se si pensa che i due porti, il Vieux Port e il Port Canto, avrebbero dovuto ospitare oltre 400 imbarcazioni.

Il Cannes Yachting Festival si sarebbe dovuto svolgere dall’8 al 13 settembre, con migliaia di visitatori generando un grosso volume di affari.

Lo scorso anno il salone aveva veicolato oltre 54 mila visitatori, con 611 espositori e 650 imbarcazioni: in attuazione alle normative vigenti il numero di stand e barche quest’anno era già stato ridotto.



A prendere la decisione e ad ordinare lo stop è stato Bernard Gonzalez, Prefetto delle Alpi Marittime: piccata e per nulla “in linea” la reazione del Sindaco di Cannes, David Lisnard, che sottolinea come altre manifestazioni che si svolgono in altre località del Dipartimento abbiano un trattamento diverso.

Secondo il Sindaco di Cannes si tratta di una decisione “incoerente e inappropriata”.



Così, come riporta France 3, il primo cittadino invita lo Stato “a concentrare i suoi sforzi sul deterioramento della situazione nelle case di cura, proteggendo i più vulnerabili tra noi, rinchiusi ed esposti alle conseguenze della malattia”.