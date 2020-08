Houda Bakkali espone a Monaco “Life is beautiful”

L'artista Houda Bakkali espone il suo lavoro al 1 ° Salone Internazionale d'Arte Contemporanea di Monaco. In questa occasione l'artista presenta il suo nuovo lavoro, “Life is beautiful”, un doppio omaggio ai colori mediterranei di Monaco e alla forza serena delle donne, attraverso lo stile digitale che per la prima volta incorpora la realtà aumentata come valore principale aggiunto. Inoltre, questa sala ospiterà tre delle opere più riconosciute e premiate dell'artista, tra cui l'iconica opera "Transgression", un omaggio alla libertà e all'emancipazione delle donne.

Allo stesso modo, il lavoro dell'artista è stato presentato in un evento privato presso l'emblematico ristorante Le Pinocchio a Monte Carlo il 20 agosto.

Dopo aver trionfato in città come New York, Parigi o Biarritz, l'artista mostrerà al pubblico della Costa Azzurra dal 21 al 23 agosto la sua visione particolare, il suo lavoro colorato ricco di espressione, energia e messaggi ottimistici.

Info opera italiano: https://www.juliet-artmagazine.com/houda-bakkali-rompere-gli-stereotipi/

Info: : https://houdabakkali.com