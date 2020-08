Sono 6 i posti di lavoro nel Principato di Monaco a cui potersi candidare, ecco come!

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ha pubblicato la ricerca di lavoro per varie figure in varie mansioni.

Ecco nel dettaglio

Ouvrier Électromécanicien à la Direction de l'Aménagement Urbain.

Aide-Ouvrier Professionnel à la Direction de l'Aménagement Urbain.

Jardinier à la Direction de l'Aménagement Urbain.

Infirmière au Centre Médico-Sportif relevant de la Direction de l'Action Sanitaire

Deux Secrétaires-sténodactylographes au sein des Établissements d'enseignement de la Principauté