Tour de France: le manifestazioni e la corsa. Dove andare, cosa fare. Il programma completo

Sono molte le iniziative collegate con il Tour de France che si sviluppano in questi giorni a Nizza.

Montecarlonews propone un’agenda per conoscere, giorno per giorno, ora per ora quello che succederà ed eventualmente dove andare per vivere il Tour.

Con una raccomandazione, ovvia, ma sempre utile: è obbligatorio sempre indossare la mascherina e occorre tenere le distanze “barriera”.



Fan Park

Spazio privilegiato riservato agli appassionati di ciclismo, il Fan Park é situato sulla Promenade du Paillon, il più vicino possibile al passaggio dei corridori durante le prime due tappe. Composto da 3 aree distinte, il sito offrirà tutti i tipi di attività: scoperta e apprendimento del ciclismo, mostra storica sul Tour de France, laboratori creativi e laboratori giovanili, dimostrazioni e spettacoli di BMX, percorsi, dimostrazioni di artisti di strada, atmosfera musical e tanti altri stand di partner.



Da lunedì 24 agosto al 20 settembre 2020

Mostra "100 anni della maglia gialla": dalle 10 alle 18 - Museo Nazionale dello Sport a Nizza



Mercoledì 26 agosto

Ore 21,30 - Colline du Château de Nice. Diretto da Muriel Mayette-Holtz in collaborazione con la Città di Nizza e Passionnément TNN. Gli spettacoli saranno gratuiti e all'aperto.



Giovedì 27/08

Inaugurazione del Fan Park alle 14 e intrattenimento dalle 14 alle 18;

Ore 21,30 - Colline du Château de Nice. Diretto da Muriel Mayette-Holtz in collaborazione con la Città di Nizza e Passionnément TNN. Gli spettacoli saranno gratuiti e all'aperto.

Esposizione di opere artistiche: Villa Masséna a Nizza dal 27 agosto al 31 agosto 2020, dalle 10 alle 18. Esposizione di opere di artisti nizzardi nell'ambito del Tour de France.



Venerdì 28 agosto 2020

Da venerdì 28/08 a domenica 30/08, animazioni dalle 10.00 alle 19.00

Presentazione delle squadre: dalle 17,30 alle 20 - Place Masséna, spettacolo gratuito aperto a tutti.

Ore 21,30 - Colline du Château de Nice. Diretto da Muriel Mayette-Holtz in collaborazione con la Città di Nizza e Passionnément TNN.

Gli spettacoli saranno gratuiti e all'aperto.



Sabato 29 agosto 2020



Concerto gratuito dell'Orchestra Filarmonica di Nizza, sabato 29 agosto - Théâtre de Verdure, Esplanade Jacques Cotta a Nizza alle 21, diretto da Lionel Bringuier, con Renaud Capuçon. Per assistere a questo concerto è possibile ritirare i biglietti presso la biglietteria dell'Opera mercoledì 26 agosto e venerdì 28 agosto dalle ore 9:00 alle ore 17:00.



Domenica 30 agosto 2020

Proiezione del film " Le Roi Mélancolique - La Légende de René Vietto", diretto da Julien Camy, Opéra de Nice alle 19 (ingresso gratuito). Questo documentario è il primo a rendere omaggio a questa leggenda del ciclismo di Nizza.



Programma delle tappe del Grand Départ del Tour de France a Nizza



Sabato 29 agosto - 1a tappa e Course by Le Tour

10,05: Inizio della Course By Le Tour (gara femminile)

12,25 : Arrivo previsto della Course By Le Tour - Promenade des Anglais

12,40 – 13,40: Podio per la firma dei corridori su Place Masséna

14,00 : Inizio da Boulevard Jean Jaurès del Tour de France. Tappa 1: Nizza - Nizza attraverso il Moyen-Pays (156 km)

14,15: Partenza della carovana pubblicitaria del Tour de France sul boulevard Jean Jaurès

15,05: 1° passaggio del gruppo sul traguardo - Promenade des Anglais

16,10: 2° passaggio del gruppo sul traguardo - Promenade des Anglais

17,45: arrivo previsto della 1a tappa - Promenade des Anglais



Domenica 30 agosto - 2a tappa

11,15: partenza della carovana pubblicitaria del Tour de France - Avenue Verdun

11,55 – 12,55: Podio per la firma dei corridori in Place Masséna

13,00: Inizio della seconda tappa in avenue de Verdun. Nizza - Nizza attraverso l’Haut-Pays (186 km)

14,59: passaggio stimato del 1° corridore al Col de la Colmiane

15,59: passaggio stimato del 1° classificato al Col de Turini

Dalle 13: da Bollène Vésubie al Col de Turini. Dimostrazione di mezzi storici che hanno fatto la leggenda del Col de Turini poi esposizione di questi mezzi in cima al passo.

17,05: passaggio stimato del 1° corridore al passo Eze

17,25: 1° passaggio del gruppo sul traguardo per l'ultimo anello - Promenade des Anglais

17,50: arrivo previsto della 2a tappa - Promenade des Anglais



Lunedì 31 agosto - 3a tappa

10,25: partenza della carovana pubblicitaria del Tour de France

11 - 12: Podio per la firma dei corridori vicino al Museo Nazionale dello Sport

12:10: Partenza Tappa 3 Nizza - Sisteron dallo stadio Allianz Riviera (198 km)