La Fête du Sport de Cap d’Ail torna sabato 5 settembre con la 8^ edizione

Una intera giornata dedicata allo sport quella di sabato 5 settembre nel comune alle porte di Montecarlo. La Fête du Sport de Cap d’Ail evidenzia la volontà di coinvolgimento del pubblico che parteciperà gratuitamente. Si potranno provare gli sport che il terriotrio offre, conoscere le associazioni ed iscriversi ai corsi ed alle attività.

Ecco il programma dettagliato

1 - Tennis Club de Cap d’Ail : Libre accès sur les courts de tennis pour pratiquer avec un professeur (activité défi sportif Cap d’Ail)

2 - Cap d’Ail MACADAM : Course chronométrée sur la Marquet (activité défi sportif Cap d’Ail)

3 - US Cap d’Ail : Tir au but (activité défi sportif Cap d’Ail) + tennis ballon

4 - Sunshine : Démonstrations de différentes chorégraphies

5 - Nashville Gang : Démonstrations et chorégraphies de country.

6 - AIAMCA : Démonstrations des différents arts martiaux (activité défi sportif Cap d’Ail)

7 - Cap d’Ail Aventures : Parcours d’escalade + (activité défi sportif Cap d’Ail)

8 - A-Corps-Danse : Démonstration de chorégraphies sur le podium.

9 - Ping Club : Mise en place de 2 tables, utilisation en libre accès pour effectuer des matchs (activité défi sportif Cap d’Ail)

10 - CNCA : Stand de renseignements des activités nautiques + parcours kayak

(Activité défi sportif Cap d’Ail)

11 - HEIWA : Stand de renseignements

13 - Ski Club : Stand de renseignements

14 - World Class Fitness : Ateliers et démonstrations de cardio et fitness encadrés par un professeur de sport.

15 - Cap d’Ail V.T.T : Parcours de V.T.T (activité défi sportif Cap d’Ail)

16 – Latin Dance : Stand de renseignements + démonstrations

17 – Divine Essence : Stand de renseignements + démonstrations



LE PROGRAMME DES DEMONSTRATIONS



16h00 Présentation de la 8ème Fête du sport

16h20 A-Corps-Danse

16h45 Académie International des Arts-Martiaux

17h10 Latin Dance

17h35 World Class Fitness

18h00 Nashville Gang

18h25 Sunshine Zumba

19h00 Remise des prix des sportifs Cap d’Aillois + Tirage au sort du défi 19h30 Apéritif des associations