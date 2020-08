Il Polygone Riviera quest'estate dedica ai bambini una fontana danzante. Ecco tutte le novità

Il Polygone Riviera, parco commerciale di Cagnes sur Mer, non smette di stupire. Anche quest'anno, dal 1 al 30 agosto, i bambini potranno giocare a fare i capitani sui 450 metri quadri della “fontana danzante”, situata nel cuore della “città-boutique”.



Lo spazio “acquatico” per i bambini è aperto dalle 12.00 alle 19.00; saranno disposizione favolosi pedalò e giganteschi tappeti elastici, mentre i genitori potranno godersi il sole su sedie a sdraio e saloni da giardino allestiti nelle vicinanze di vasti prati.



In ottemperanza alle misure sanitarie, anche al Polygone vengono applicate rigorose misure igieniche: monitoraggio e gestione in tempo reale del flusso di visitatori, adattamento del percorso di visita grazie alle indicazioni sul terreno e alle direzioni di movimento, fornitura di gel idroalcolico all'ingresso dell'evento.

I pedalò e i tappeti elastici saranno puliti e disinfettati dopo ogni utilizzo per accogliere ogni bambino in condizioni igieniche ottimali.



Le attività per bambini sono gratuite per i membri del programma fedeltà. Per maggiori informazioni https://www.polygone-riviera.fr/