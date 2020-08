I “corpi” di Marie Genin alla galleria "Lou Babazouk" di Nizza

Dall'agosto 2019, la galleria municipale "Lou Babazouk" ospita mostre di artisti locali dilettanti e professionisti.

Fino al 13 settembre 2020, l'artista Marie Genin presenta la mostra fotografica "A Corps”.

Nata nel 1990 in Francia, Marie Genin vive e lavora tra Nizza e Parigi. Laureata a Parigi nel 2013 all'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, lavora come fotografa freelance in molti campi. La questione dell'identità, del corpo e quella della sua rappresentazione l'hanno sempre interessata.

Ritrattista e fotografa di altipiani, costruisce e arricchisce la sua riflessione sul corpo nello spazio.

Le sue fotografie sono parte integrante di un progetto più ampio sulla questione del corpo, dell'identità, dell'immagine e della rappresentazione. Corpi vivi, architettonici, naturali che sono tutti vettori di emozioni.

Come mezzo di espressione, diventano supporti di una ricerca di identità che l'immagine esprime alla luce di ciò che offrono di più complesso.

La Galleria Lou Babazouk si trova in Rue de la Loge 8 nel Vieux-Nice ed è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 13, 30 alle 19.