Dopo una breve pausa estiva, l'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia vi aspetta rinnovando una promessa: essere la sede ideale per conseguire un diploma superiore o una laurea

Dopo la pausa estiva l'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia riparte, anche se in realtà non è mai stato proprio fermo al mare, durante il sole d’agosto. Sia perché, i corsi e gli esami universitari sono proseguiti, sia perché il mondo dell'istruzione non si ferma mai soprattutto in tempi di crisi sanitaria. Il senso della ripartenza è forte soprattutto per gli studenti e le famiglie, che guardano allo scenario futuro con non poca titubanza, anche perché la pandemia non ha cessato ancora definitivamente la sua corsa. Comunque il compito dello staff dell'Istituto Galileo Galilei è quello di continuare a motivare il percorso dei propri studenti per affrontare un percorso complessivo che ad alcuni sembra lunghissimo e pieno di insidie.

Quest'anno c’è nell'aria, nonostante tutto, una partenza nuova, una responsabilità condivisa, scandita da una voglia di speranza anche per molti addetti scolastici, studenti e famiglie. Se desiderate prendere parte ad un programma di studi caratterizzato da diverse opportunità garantite sia dalla flessibilità di orario che dalla professionalità del corpo docente, all'Istituto G. Galilei di Arma di Taggia è possibile, infatti, potrete acquisire una formazione completa con diversi corsi delle medie superiori e universitari, completando il vostro percorso di studi superiori o accademici.

Per quanto riguarda l'Istituto, i corsi riprenderanno il 1 ottobre. Le lezioni vengono tenute sia al mattino che al pomeriggio-sera per agevolare quegli studenti lavoratori che scelgono di proseguire la scuola (o recuperare gli anni perduti). Per i nuovi iscritti saranno a disposizione dieci aule di studio, una prestigiosa biblioteca con oltre diciottomila (18.000) volumi catalogati online, un centro di ascolto nonché un learning center.

In ambito universitario, in questa fase di incertezze, l'istruzione telematica (e non solo per studenti lavoratori) è una notevole opportunità: la possibilità di poter conseguire una laurea senza dover trasferirsi (con gli alti costi che tutto questo comporta) o essere comunque costretto a seguire lezioni in orari obbligati.

Concretamente, lo studente riceve le lezioni a casa e può connettersi in qualsiasi momento. Ecco perché l'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia, da diversi anni Polo accademico dell'Università “Niccolò Cusano”, offre ad ogni studente che desideri laurearsi a pieno titolo, di ottimizzare costi e tempi. Gli iscritti potranno studiare comodamente da casa, seguendo corsi online e svolgendo gli esami ogni quaranta giorni nella sede di Arma di Taggia. Infatti, il Polo accademico di riferimento in provincia di Imperia, si trova ad Arma di Taggia, presso l’Istituto “Galileo Galilei”, in via Stazione 6 - www.istitutogalileogalilei.eu – e mail: istitutoggalilei@yahoo.it) referente Barbara,( tel. 339/7811458).

Qui sono attive 6 facoltà universitarie: Scienze della Formazione e dell’Educazione, Psicologia, Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Ingegneria. I corsi di laurea (laurea breve) sono triennali (esclusa Giurisprudenza, quinquennale obbligatoria) e si può successivamente completare il biennio di specializzazione con il conseguimento finale della Laurea magistrale (laurea quinquennale).

Gli esami sono tutti sostenibili con prova scritta e vengono svolti un venerdì ogni 5 settimane - per un totale di 9/10 sessioni annuali, prenotandosi per la sede provinciale preferita. L'iscrizione all’Università “Niccolò Cusano” offre diversi vantaggi: opportunità di collegarsi alla piattaforma e seguire le lezioni in qualsiasi orario; poter avere una segreteria sempre a disposizione; possibilità di sostenere gli esami vicino a casa senza spese di trasferimento; mancanza di costi per l’acquisto dei testi (slide, moduli, lezioni con test di autovalutazione sono sulla piattaforma).

Infine, una convenzione stipulata con i diversi Corpi delle Forze Armate permette loro una sensibile riduzione delle tasse accademiche.

Si ricorda che la struttura garantisce la massima sicurezza in ambito sanitario, in quanto vengono eseguite opere di sanificazione degli ambienti scolastici secondo le prescrizioni istituzionali.

Per ulteriori informazione potrete recarvi direttamente all'Istituto G.Galilei oppure chiamare in segreteria allo 0184 42233 tutte le mattine e i martedì e i giovedì dalle 17 alle 19.