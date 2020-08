Formula 1. In Belgio è calvario Ferrari: settima fila in griglia per Leclerc e Vettel

Che per la Ferrari questo fosse un Mondiale difficile lo si era già capito e anche metabolizzato (a malincuore per i tifosi), ma un weekend così drammatico, sportivamente parlando, del Gran Premio del Belgio, nessuno se lo sarebbe immaginato.

I piloti sono gli ultimi responsabili di questa situazione, anzi da inizio campionato sia Leclerc che Vettel hanno sempre provato a metterci una pezza, ma i limiti oggettivi di questa monoposto sembrano aumentare gara dopo gara. E contando che dopo Spa si torna in Italia, con Monza e Mugello piste veloci esattamente come quella belga, in un momento in cui il primo tallone d'Achille della monoposto rossa è la mancanza di potenza del motore, questo fine settimana potrebbe essere solo il primo di un triste trittico che può compromettere ulteriormente la stagione della Ferrari. Risposte a tanti di questi quesiti arriveranno domani dopo la bandiera a scacchi.