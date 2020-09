Anche l'Opera di Monte-Carlo riceve il marchio Monaco Safe, sinonimo di sicurezza in tempo di Covid

Dopo lo Stade Nautique Rainier III, l'Hercule Fitness Club, A Casa d'i Soci - La Maison des Associations, la Monaco Media Library (Louis Notari Library, José Notari Sonothèque-Video library e Princess Caroline Library-Ludothèque) e il Club le Temps de Vivre, il mercato della Condamine, anche l'Opera di Monaco ha appena ottenuto l'etichetta Monaco Safe.

"Siamo lieti di annunciare che l'Opera di Monte-Carlo è ora etichettata "Monaco Safe", come tutti i luoghi che ospitano i nostri spettacoli. L'8 luglio 2020, il governo del Principato ha lanciato l'etichetta "Monaco Safe" per creare un clima di fiducia garantendo ai clienti e ai visitatori del Principato condizioni ottimali in ogni luogo. Chi vuole più informazioni :+377 98 98 98 90 (Welcome Office)" affermano dall'ente monegasco.