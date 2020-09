Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Carros Village

La bicicletta e le pedalate di Danilo Radaelli ci conducono, questa volta, alla scoperta del Village di Carros che si trova nella zona collinare, che domina il Var.

Carros-village è un bellissimo borgo medievale con il suo castello, i suoi vicoli, le sue vecchie case, il suo magnifico panorama. Una tavola di orientamento ai piedi del vecchio mulino consente di scoprire parte delle Alpi Marittime e le cime del Parco Nazionale del Mercantour.

Il castello del XII secolo ospita oggi un centro internazionale per l'arte contemporanea.

All'interno del villaggio, sono è da visitare la chiesa di Saint-Claude, soffermarsi sullo stemma di Carros, l'iscrizione della panchina, la casa de la République, le case delle mura, la cappella dei penitenti bianchi.

L

a città non fu mai integrata nella Contea di Nizza; tuttavia, nel 1860 entrò a far parte del dipartimento delle Alpi Marittime creato nella stessa data in cui la Contea di Nizza si unì alla Francia.