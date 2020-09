Riaperta la piscina Saint-Charles a Monaco: si torna in vasca per passione e sport

Da lunedì 7 settembre è di nuovo possibile godersi la piscina Saint-Charles. La riapertura del complesso acquatico è accompagnata dalla ripresa di tutte le attività e dei corsi con misure adeguate alla situazione sanitaria.

Il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente in piscina è fissato a 30 (nuoto libero). Le lezioni in acqua (aquabike, aquagym, aqua trampo fitness, aquados) sono limitate a 16 persone. Le lezioni di nuoto prenatale sono limitate a 8 persone. Torna anche l'attività di baby swimming alla piscina Saint-Charles, ma con un solo genitore invece dei soliti due. Infine, la sala pesi, generalmente accessibile liberamente durante l'orario di apertura al pubblico, rimane chiusa.

Per poter mantenere le distanze sociali, sono state messe in atto nuove linee guida.

Indossare la maschera è obbligatorio nei corridoi, negli spogliatoi e fino al bordo della piscina. La vasca è dotata di un plexiglass ed è disponibile il gel idroalcolico.

E 'possibile l'utilizzo di spogliatoi individuali ma non è possibile riporre indumenti e scarpe in un armadietto, gli utenti devono portare con sé i propri effetti personali a bordo piscina.

Direzione di movimento da rispettare: accesso alla piscina attraverso lo spogliatoio maschile e uscita dalla piscina attraverso lo spogliatoio femminile. Doccia di sapone obbligatoria prima di entrare in piscina (è disponibile 1 doccia su 2). Asciugacapelli, armadietti per scarpe, jacuzzi, idrogetti e attrezzatura non sono disponibili.

Gli appassionati delle lezioni di gruppo sono pregati di non arrivare troppo presto in quanto non ci sono periodi di attesa.

Inoltre, la piscina Saint-Charles ha ottenuto il marchio Monaco Safe istituito dal Governo del Principe e più in particolare dal Department of Health Action in collaborazione con il Welcome Office, che garantisce a clienti e visitatori del Principato le condizioni di ricezione ottimale nel rispetto delle norme sanitarie vigenti per contrastare la diffusione del virus Covid19.

Orari e prezzi possono essere visualizzati su www.mairie.mc