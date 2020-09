Giornate Europee del patrimonio a Nizza: il programma

La 37° edizione delle Giornate Europee del Patrimonio sarà di scena il 19 e 20 settembre 2020.

Il successo di questo evento culturale, celebrato oggi in più di cinquanta Paesi europei, dimostra l'importanza del patrimonio e l'interesse che il pubblico attribuisce alla sua scoperta.

La città di Nizza partecipa in modo corale alle Journées Européennes du Patrimoine con tutte le proprie eccellenze culturali, aperte e disponibili con programmi particolari e di sicuro interesse.

Sono in programma visite guidate, percorsi culturali, laboratori, mostre, incontri e concerti in relazione al tema che è “Patrimoine et éducation: apprendre pour la vie!”.



Musei aperti

Musée Archéologique de Nice Cimiez

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Musée des Beaux-Arts Jules Cheret

Muséum d'histoire Naturelle

Musée Masséna

Musée Matisse

Musée de la Photographie Charle Nègre

Musée de préhistoire Terra Amata

L'Artistique

Palais Lascaris



Siti culturali della città

Biblioteche, teatri

Patrimonio librario e professioni

Dietro le quinte del Theatre Francis Gag



Inoltre

Alla scoperta dei vecchi trasporti

L'observatoire de Nice

Palais des Rois Sardes

Villa Arson

Hangar des carnavaliers

L'orgue de la Providence

Le patrimoine religieux



L’accesso a tutti i luoghi è gratuito, ma è soggetto alle norme sia dell’antiterrorismo (richiesta un documento d’identità) sia sanitarie (distanze fisiche, mascherina, numeri predefiniti di accesso che variano a seconda del sito).

Il programma completo è inserito al fondo di questo articolo.