Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone.

ANTIBES

Festival "Boeuf Théâtre"

Dal 5 settembre 2020 al 10 ottobre 2020

Le festival débutera le samedi 5 septembre à 18h sur la Place Nationale avec le "Bœuf tréteaux" et le spectacle gratuit "La Montagne".

Place ensuite au "Bœuf cité" du 7 au 10 octobre à 20h30 aux Espaces du Fort Carré : Yohann Metay, Les Frères Colles, Stotz et Giroud, et Frédéric Sigrist. De plus, chaque soir dès 19h30, les Espaces du Fort Carré seront transformés en véritable théâtre avec un bar à tapas et à 20h, un spectacle d’échassiers en extérieur "Embruns ".

Samedi 10 octobre à 15h, spectacle pour les plus jeunes avec Loic Bettini et ses marionnettes au Théâtre du Tribunal.



"Le journal d'Amélie" - Théâtre du Tribunal

Dal 10 al 12 settembre 2020 ore 18

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



29e Festival d’Art sacré d’Antibes

Dal 10 al 15 settembre 2020

Jeudi 10 septembre à 21 h, Cathédrale d’Antibes

"Inspirations" par le Romain Leleu Sextet avec Romain Leleu (trompette et direction artistique), Guillaume Antonini et Manuel Doutrelant (violons) Alphonse Dervieux (alto), Caroline Boita (violoncelle) Philippe Blard (contrebasse).

Œuvres de J.S Bach, CPE Bach, Vivaldi, Mozart, Gershwin, Bernstein, Rimsky-Korsakov

Samedi 12 septembre à 21 h, Cathédrale d’Antibes

"Galliano Passion", Célébration des 50 ans de carrière de l’artiste Richard Galliano (accordéon)

Dimanche 13 septembre à 18 h, Chapelle de la Garoupe

"Polyphonies Corses sacrées" et "Barbara Furtuna" avec Jean-Philippe Guissani, Maxime Merlandi, Fabrice Andreani et André Dominici

Mardi 15 septembre à 21 h, Chapelle Saint-Bernardin

"Dans l’intimité de Haydn" avec Philippe Depetris (flûte), Eric Courrèges (violoncelle), Frédéric Moreau (violon) .



"Les aventures de Black Sparrow" - Théâtre du Tribunal

Sabato 12 settembre 2020 ore 15

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Exposition "Graver dans la mémoire, Tereza Lochmann, Voir la mer"

Fino al 20 settembre 2020

Espace d'Exposition des Arcades

Boulevard d'Aguillon - Vieil Antibes



25e Voiles d'Antibes

Event options

25e Voiles d'Antibes

Du 16 Septembre jusqu'au 20 Septembre

À Bastion St-Jaume

Catégories: Sport, Voile

Mots clés: Accès libre, Voile



25e Voiles d'Antibes

Dal 16 al 20 settembre 2020

Le programme :

Mercredi 16 septembre

10h - 18h, Accueil des concurrents

10h - 20h, Expositions et animations sur le thème du yachting, de la mer et de l’environnement

20h - 23h30, Live Music by MISS DEY & THE RESIDENTS

Jeudi 17 septembre

9h - 20h, Expositions et animations sur le thème du yachting, de la mer et de l’environnement

11h - 17h, régate 1ère manche

18h30 - 21h, LIVE Music by NO WATER PLEASE

21h - 0h, LIVE Music by WITH U (Tribute to U2)

Vendredi 18 septembre

9h - 20h, Expositions et animations sur le thème du yachting, de la mer et de l’environnement

11h - 17h, régate 2e manche

11h - 13h30, commentaires des départs sur la terrasse panoramique

20h - 21h30, LIVE Music

21h30 - 0h, LIVE Music by BLAH BLAH

Samedi 19 septembre

9h - 20h, Expositions et animations sur le thème du yachting, de la mer et de l’environnement

11h - 17h, régate 3e manche

11h - 13h30, commentaires des départs sur la terrasse panoramique

21h30 - 0h, LIVE Music by MERRY MOODS

Dimanche 20 septembre

9h - 20h, Expositions et animations sur le thème du yachting, de la mer et de l’environnement

11h - 17h, régate 4e manche

11h - 13h30, commentaires des départs sur la terrasse panoramique

18h30, remise des prix

21h30 - 0h, LIVE DANCE by SBK 06

Entrée libre.



Exposition temporaire "Jeux de mains"

Fino al 30 settembre 2020

Ouvert de 14h à 18h du mardi au dimanche inclus (fermé le lundi).

4 avenue Tournelli



Exposition "Une histoire de la gravure"

Event options

Exposition "Une histoire de la gravure"

Du 15 Septembre jusqu'au 31 Octobre

À Médiathèque Albert Camus

Catégories: Médiathèque, Art

Mots clés: Exposition, Accès libre



Exposition "Une histoire de la gravure"

Fino al 31 ottobre 2020

Exposition d’oeuvres gravées et d’ouvrages d’art issus de la collection particulière de Frédéric Ballester, expert en art contemporain et ancien directeur de la Malmaison, assortie de vitrines pédagogiques prêtées par Dominique Prévost, artiste graveur et président de l’Atelier du Safranier.

Médiathèque Camus

19 Boulevard Chancel



BEAULIEU-SUR-MER

BEAULIEU CLASSIC FESTIVAL

Dal 12 al 19 settembre 2020

samedi 12 : Grand Concert d'ouverture "Les 4 Saisons" Vivaldi - Orchestre à cordes de l'Opéra de Toulon.

mardi 15 : Quatuor AROD.

mercredi 16 : Concert Adam Laloum.

samedi 19 : Concert de clôture Le Pari des Bretelles.



CANNES

Humour, Alban Ivanov

Sabato 12 settembre 2020 oree 21

Palais des festivals et des congrès - Grand auditorium Louis Lumière

1 boulevard de la Croisette



FESTIVAL, Sensei Wellness, Food & Art Festival

Sabato 12 e dom enica 13 settembre 2020

Plage Tamaris, Place Franklin Roosevelt, 06250 Cannes



Musique, Moments musicaux de Forville

Domenica 13 settembre 2020 dalle 11,30 alle 12,15

Marché provençal Forville

Rue du marché Forville



EXPOSITION, Sculpture

Louis Cane. Sculptures

Fino al 27 settembre 2020

Villa Domergue

15 av Fiesole, Cannes



EXPOSITION, Cinéma

Cannes fait le mur 2020

Fino al 14 ottobre 2020

rue d’Antibes



Exposition, Peinture, Portraits de femmes

Fino al 15 novembre 2020

Orari

Luglio e agosto: tutti i giorni dalle 10 alle 19 (mercoledì 21)

Settembre: tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Ottobre e Novembre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Musée de la Castre

Le Suquet



Exposition, Kehinde Wiley, peintre de l'épopée

Louis Cane. Sculptures

Fino al 30 novembre 2020

Orari

Luglio e agosto: tutti i giorni dalle 10 alle 19

Settembre: tutti i giorni dalle 10 alle 18

Ottobre e Novembre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Centre d’art La Malmaison

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION, Peinture

Olivier Masmonteil. Des horizons si grands

Fino al 6 dicembre 2020

Orari

Martedì - venerdì: 13 - 17

Sabato e domenica: 10 - 13 e 14 -18

Suquet des Art(iste)s - Résidence d’artistes

7 rue Saint-Dizier



MENTON

EXPOSITION : COCTEAU DESIGN

Fino al 14 settembre 2020

Musée du Bastion

Quai Napoléon III



EXPOSITION DIETER FILLER ET BIANCA TOSTI. ARTEXTURES EN MODE TISSUS ET BOUTONS

Fino al 19 settembre 2020

Galerie d'art contemporain

Palais de l'Europe 8 avenue Boyer



LE CITRON DE MENTON EXPOSITION À L’HÔTEL ADHÉMAR DE LANTAGNAC

Dal martedì al sabato dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18

Hôtel Adhémar de Lantagnac

24 rue Saint Michel



MONACO

Ever Monaco 2020

Dal 10 al 12 settembre 2020, dalle 10 alle 19

Grimaldi Forum Monaco

avenue Princesse Grace



Made in Japan

Da venerdì 11 a domenica 13 septembre 2020, dalle 10 alle 18

Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo

avenue Princesse Grace



Exposition "Mystery of love" par l'artiste Natalija Vincic

Fino al 1° ottobre 2020,

Le Quai Des Artistes

quai Antoine 1er



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 31 dicembre 2020

Exposition interactive "Immersion" qui rend hommage à la majestuosité de la Grande Barrière de Corail. Venez vivre une plongée à la rencontre des espèces emblématiques qui peuplent le plus grand écosystème corallien de la planète

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



50 ans Théâtre du Fort Antoine

Venerdì 4 settembre 2020, ore 21,30

"Conseil de classe" de et avec Geoffrey Rouge-Carrassat par la Cie La gueule ouverte

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Porto Cervo - Monaco

Da domenica 6 a giovedì 10 settembre 2020, Yacht Club de Monaco

Voile : Porto Cervo - Monaco Maxi Yacht Race

Yacht Club de Monaco

Quai Louis II



15e Festival International d'orgue

Doimnenica 6 settembre 2020 ore 17

Ciné-concert "Metropolis" de Fritz Lang, 1927 avec Jean-Baptiste Dupont, improvisation à l’orgue. A 16h : Conférence "Les Orgues de Monaco" par Claude Passet

Cathédrale de Monaco

4, rue Colonel Bellando de Castro



NIZZA

CONFERENCES, COLLOQUES ET CONCERTS

Fino al 16 dicembre 2020

10 settembre 2020 ore 18 Qu’est-ce que la beauté ?

Chaire Jean-François Mattéijeudi 10 septembre 18:00

16 settembre 2020 oree 16 Une soirée musicale chez le Comte de Cessole

Musique et patrimoinemercredi 16 septembre 16:00

Bruno de Cessole, écrivain, journaliste, critique littéraire Robert Adelson, professeur d’histoire de la musique et d’organologie, Conservatoire[...]

CENTRE UNIVERSITAIRE MÉDITERRANÉEN

65 Promenade des Anglais



CHRISTOPHE MAE

Giovedì 10 settembre 2020 ore 20

PALAIS NIKAIA

163 route du Mercantour - 06200 NICE



ET TOUT LE MONDE S’EN FOUT

Dall'11 al 12 settembre 2020 ore 20,30

THÉÂTRE DE LA CITÉ

3 rue Paganini - 06000 NICE



A CORPS

Fino al 13 settembre 2020

GALERIE LOU BABAZOUK

8 rue de la loge



FLORENT PEYRE

Dal 15 al 16 settembre 2020 ore 20,30

THÉÂTRE DE LA CITÉ

3 rue Paganini - 06000 NICE



MATISSE MÉTAMORPHOSES

Fino al 15 settembre 2020

MUSÉE MATISSE

164 av des Arènes de Cimiez



SHAILESH BR - THE LAST BRAHMIN

Fino al 20 settembre 2020

VILLA ARSON - ECOLE ET CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN

20 av Stephen Liégeard



MONOGRAPHIES : SOL CALERO ET ZORA MANN

Fino al 20 settembre 2020

VILLA ARSON - ECOLE ET CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN

20 av Stephen Liégeard



KRISTOF EVERART

Fino al 20 settembre 2020

VILLA ARSON - PASSAGE DES FOUGERES

20 av Stephen Liégeard



SUR LA TERRE DES DIEUX - MARC CHAGALL ET LE MONDE GREC

Fino al 21 settembre 2020

MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



LE TRADITIONNEL TIR DU CANON DE NICE

Fino al 27 settembre 2020

TERRASSE NIETZSCHE, SUR LA COLLINE DU CHATEAU DE NICE

Venez découvrir une reconstitution théâtralisée du traditionnel tir du canon de midi à Nice.

Rue des Ponchettes - Rue de Foresta - Montée Montfort - 06300 NICE

Orario 11,45 - Rapprsentazione folkloristica la domenica



MARC POLLINI - ISLANDE, ÎLE NOIRE

Fino al 30 settembre 2020

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NEGRE

1 place Pierre Gautier



LES ANNÉES JOYEUSES

Fino al 15 novembre 2020

MUSÉE MASSÉNA

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



LA MORT N'EST PAS UNE FIN - NÉCROPOLIS

Fino al 17 gennaio 2021

MUSEE D'ARCHEOLOGIE DE NICE CIMIEZ

160 av des Arènes de Cimiez



URSULA BIEMANN - SAVOIRS INDIGÈNES - FICTIONS COSMOLOGIQUES

Fino al 17 gennaio 2021

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C

Place Yves Klein - 06300 NICE



CENT PORTRAITS POUR UN SIÈCLE

Fino al 30 giugno 2021

PALAIS LASCARIS

15 rue Droite



ROQUEFORT-LES-PINS

Jazz & la Bella

Giovedì 10 settembre 2020 ore 21

Spectacle niçois



SAINT-JEANNET

CONCERT AMERICAN LEGENDS STORIES “JACQUES À DIT”

Mercoledì 16 settembre 2020 ore 17,30

SALLE SAINT JEAN BAPTISTE - SAINT-JEANNET

Rue Saint Jean Baptiste



FESTIVAL "JACQUES A DIT" - MUKASHI MUKASHI !

Dal 16 al 20 settembre 2020

Fred Duvaud

Horaires :

16 SEPTEMBRE - 17h00 - Salle Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jeannet 19 SEPTEMBRE - 16h25 - Salle Juliette Gréco, Carros 20 SEPTEMBRE - 13h15 - Salle Juliette Gréco, Carros



VENCE

ETOILES GRANDEUR NATURE

Fino al 21 dicembre 2020

www.vence-tourisme.com

Col de Vence

villa Alexandrine - 39 rue du 8 mai 45 - Place du Grand Jardin -