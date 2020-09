Ligue 1: riprende il campionato con Montpellier – Nice e Monaco – Nantes. PSG decimato dal Covid 19

La sosta del campionato ha consentito alla Nazionale francese di calcio di inanellare due vittorie in Uefa Nations League (Svezia e Croazia) e di guidare la classifica del girone A, sia pure sovrastata (per la differenza reti) dal Portogallo.

Anche in nazionale il Covid 19 ha “colpito” con il talento assoluto Mbappé costretto al forfait, alla vigilia anche dell’esordio in campionato del suo Paris Saint Germain che aveva usufruito di un “riposo supplementare” dopo le fatiche di Champions. I parigini esordiranno, questa sera nel recupero della seconda giornata , a Lens con una formazione del tutto inedita: la prima squadra é falcidiata dal Covid 19, non dovrebbero essere disponibili: Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Keylor Navas, Leandro Paredes e Marquinhos.

La terza giornata avrà il suo avvio domani, venerdì 11 settembre, con Bordeaux – Lione: i padroni di casa sono secondi in classifica, mentre il Lione (con una gara in meno) è a punteggio pieno. Il pronostico è da tripla, con qualche preferenza per gli ospiti.

Sabato 12 settembre sarà il momento del derby del Mediterraneo tra il Montpellier e il Nizza: i padroni di casa sono ancora al palo in classifica generale dopo aver inanellato due classifiche, il Nizza è obbligato a vincere se vuole conservare il primo posto in classifica. La gara sotto questo profilo si presenta quanto mai interessante.

Completa il tabellone del sabato Saint Etienne – Strasburgo, con gli ospiti che cercheranno di cancellare lo zero in classifica generale.

Domenica, infine, si disputeranno tutte le restanti gare. Spiccano il Paris Saint Germain opposto al Marsiglia e la gara tra il Monaco e Nantes, due squadre a pari punti (4) in classifica generale.

Da seguire, anche, per ragioni di classifica Lille – Metz e Nimes – Rennes, mentre completano il tabellino Angers – Reims, Digione – Brest e Lorient – Lens.

Prima però saranno i tamponi a decidere: la verifica delle condizioni dei calciatori di ritorno da molte diverse nazionali potrebbe riservare qualche sorpresa e limitare gli organici di alcune squadre.