Settimana Europea della Mobilità: il Principato di Monaco presenta i suoi appuntamenti

Nell'ambito della 19^ edizione della Settimana Europea della Mobilità, il cui scopo è sensibilizzare i cittadini europei sui nuovi comportamenti di movimento sostenibile e viaggio, vengono proposte dal Governo del Principe diverse iniziative e azioni:

• Lunedì 14 settembre: Celebrazione dei 20 anni della Gare de Monaco

La stazione di Monaco-Monte-Carlo festeggia il suo 20 ° anniversario sviluppando servizi e attrezzature in linea con l'ecosostenibilità e le sfide digitali del Principato.

• Mercoledì 16 settembre: Giornata dei trasporti pubblici con bus gratuiti della Compagnie des Autobus de Monaco

• Venerdì 18 settembre: lancio ufficiale dell'applicazione Klaxit nel Principato

Una nuova offerta di carpooling, particolarmente adatta ai viaggi casa-lavoro. Questo esperimento di un anno è condotto congiuntamente dalla Missione per la transizione energetica, dal Dipartimento di previsione, pianificazione urbana e mobilità e dalla Delegazione interministeriale per la transizione digitale.

• Domenica 20 settembre: "Domenica in bicicletta"

Il quartiere del porto sarà parzialmente chiuso al traffico (boulevard Albert 1er, parte di avenue JF Kennedy e route de la Piscine). Grandi e piccini possono incontrarsi lì a piedi, in bicicletta, skateboard, scooter ... dalle 10.00 alle 18.00.