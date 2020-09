Luxe Pack confermata a Monaco, lancia la nuova piattaforma per un dialogo continuo

Per questa 34a edizione, LUXE PACK ha annunciato il lancio di My LUXE PACK Monaco, una piattaforma digitale per espositori e visitatori per ottimizzare e continuare la loro esperienza della fiera a Monaco o per i marchi che non possono essere presenti per accedere a questa vasta offerta. Lo scopo di questo programma è di estendere l'offerta dello spettacolo fisico e di garantire agli espositori visibilità presso la comunità internazionale LUXE PACK.



La piattaforma digitale My LUXE PACK Monaco consentirà agli espositori di varcare i confini del Grimaldi Forum oltre i tre giorni di manifestazione per avere visibilità con la più grande community di brand alla ricerca di packaging di lusso ovunque nel mondo.



Gli espositori possono presentare le loro attività su di esso, specificando le loro competenze e i settori di destinazione, nonché i loro best seller e le innovazioni più recenti



per farli notare ed essere contattati direttamente da un target esteso composto da:



- tutti i marchi che stanno preparando la loro visita a Monaco;



- tutti i decisori che non in grado di assistere allo spettacolo;



- aziende che non vengono in fiera ogni anno;



- profili specifici, come designer o marchi indipendenti.



Gli espositori potranno misurare in tempo reale l'impatto della loro partecipazione attraverso una dashboard con vari indicatori live.



My LUXE PACK Monaco intende anche migliorare l'esperienza dei visitatori accompagnando i visitatori prima, durante e dopo l'evento. LUXE PACK Monaco è ora entrato nel mondo delle lounge ibride e per accedere alla piattaforma digitale sarà necessario essere pre-registrati all'evento (indipendentemente dal fatto che il visitatore intenda o meno partecipare fisicamente).



Prima della fiera, i visitatori possono sfogliare l'elenco degli espositori e dei loro prodotti, contattare i fornitori tramite messaggistica sicura, fissare appuntamenti (fisici o virtuali), selezionare conferenze o eventi a cui desiderano partecipare e pianificare il loro programma. La piattaforma sarà una vera fonte di ispirazione destinata a generare raccomandazioni personalizzate di aziende, innovazioni e conferenze in base alle problematiche aziendali di ogni visitatore. Metterà in evidenza le innovazioni più rivoluzionarie degli espositori e renderà accessibile a tutti l'ispirazione intersettoriale, che fa parte dell'identità di LUXE PACK.



Dopo l'evento, e per la prima volta, i contenuti e le conferenze dello spettacolo saranno pubblicati sulla piattaforma per un accesso privilegiato all'essenziale in termini di innovazioni, ispirazione, approvvigionamento e testimonianze di marchi ed esperti.



Quando sarà lanciato all'inizio di novembre, questo strumento digitale riunirà la comunità LUXE PACK di tutto il mondo che visiterà le fiere di Los Angeles, New York, Parigi e Shanghai e gli espositori a Monaco.







