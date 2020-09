L’œuvre au noir, una mostra di Gabriel Martinez

Fino al 20 ottobre 2020 , la Galerie 10 Jean Jaurès propone la mostra "L’œuvre au noir " di Gabriel Martinez.

Una mostra che consente di ripercorre la ricerca dell’artista sui corpi colorati di nero. Le sue foto sono scattate in studio e rappresentano un campione del suo lavoro: le opere sono proposte in grande formato da 1m a 3m, numerate ed esposte in diverse gallerie internazionali e musei.



Fotografo di Nizza, amante del paradosso , Gabriel Martinez gioca con le opposizioni e offre ai nostri occhi immagini a prima vista ovvie, che richiamano elementi misteriosi. Fotografati a colori, i suoi soggetti appaiono in bianco e nero.



Modelli femminili oscurano la nostra realtà per concentrarsi sulla plastica dei corpi senza peso. Tuttavia, a volte l'artista, come il mago, rivela alcuni segreti allo spettatore... Qua o là, una traccia di piede o mano ci riporta alla concreta realtà del suo laboratorio.



Così definisce la mostra lo stesso Gabriel Martinez: “La mostra riguarda principalmente la mia ricerca sui corpi mascherati, donne protette dal quel guscio fragile, ma evidente che è vernice nera.

I corpi liberati dalle loro camicie di forza ancestrali diffondono le energie sepolte nel profondo delle loro anime”.



La Galerie 10 Jean Jaurès si trova in Boulevard Jean Jaurès 10 a Nizza.