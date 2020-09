La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ha pubblicato la ricerca di lavoro per numerose figure in varie mansioni.

Ecco nel dettaglio

Électricien au Stade Louis II

Conducteur de Travaux à la Direction des Travaux Publics

Administrateur à la Direction des Travaux Publics

Médecin-Inspecteur à la Direction de l'Action Sanitaire

La direzione del lavoro raccomanda il metodo on line per le candidature in osservanza alle normative sulla sicurezza Covid 19 del Principato di Monaco.