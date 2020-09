Monte-Carlo Gastronomie 2020 la 25^ edizione annullata, appuntamento nel 2021

Il Groupe Caroli attraverso la sua società Caroli Com ha deciso di annullare la 25a edizione del Salone « Monte-Carlo Gastronomie », prevista dal 27 al 30 Novembre al Chapiteau di Fontvieille nel Principato di Monaco.



Prima di prendere questa decisione purtroppo inevitabile, la direzione di Caroli Com aveva fatto tutto il necessario per cercare di mantenere il Salone nelle migliori condizioni, sia per i numerosi espositori già iscritti che per le migliaia di visitatori attesi.

Ma a seguito delle norme sanitarie legate alla pandemia del Covid-19 e per garantire la sicurezza degli espositori e dei visitatori, é stato deciso con molta tristezza di riportare la manifestazione al prossimo anno.



Le principali caratteristiche di questo Salone della gastronomia francese, italiana ed internazionale, sono la diversità e la qualità dei prodotti e dei vini presentati, le numerose animazioni culinarie, il concorso « Maestro Chef » e la grande convivialità, che permettono ai visitatori di gustare ed acquistare tante specialità anche per le Feste di fine anno.



Appuntamento a fine Novembre 2021 per la 25a edizione di « Monte-Carlo Gastronomie », il grande evento decicato ai piaceri della tavola www.montecarlogastronomie.com