Che fare in Costa Azzurra?

ANTIBES

Festival "Boeuf Théâtre"

Dal 5 settembre 2020 al 10 ottobre 2020

Le festival débutera le samedi 5 septembre à 18h sur la Place Nationale avec le "Bœuf tréteaux" et le spectacle gratuit "La Montagne".

Place ensuite au "Bœuf cité" du 7 au 10 octobre à 20h30 aux Espaces du Fort Carré : Yohann Metay, Les Frères Colles, Stotz et Giroud, et Frédéric Sigrist. De plus, chaque soir dès 19h30, les Espaces du Fort Carré seront transformés en véritable théâtre avec un bar à tapas et à 20h, un spectacle d’échassiers en extérieur "Embruns ".



"La joyeuse histoire du monde" - Théâtre du Tribunal

Dal 17 al 19 settembre ore 20,30 (il sabato ore 18)

À Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Exposition de véhicules anciens

19 settembre 2020 dalle 10 alle 19

À Petite Pinède



Exposition "Graver dans la mémoire, Tereza Lochmann, Voir la mer"

Fino al 20 settembre 2020

Espace d'Exposition des Arcades

Boulevard d'Aguillon - Vieil Antibes



25e Voiles d'Antibes

25e Voiles d'Antibes

Du 16 Septembre jusqu'au 20 Septembre

À Bastion St-Jaume

25e Voiles d'Antibes

Jeudi 17 septembre

9h - 20h, Expositions et animations sur le thème du yachting, de la mer et de l’environnement

11h - 17h, régate 1ère manche

18h30 - 21h, LIVE Music by NO WATER PLEASE

21h - 0h, LIVE Music by WITH U (Tribute to U2)

Vendredi 18 septembre

9h - 20h, Expositions et animations sur le thème du yachting, de la mer et de l’environnement

11h - 17h, régate 2e manche

11h - 13h30, commentaires des départs sur la terrasse panoramique

20h - 21h30, LIVE Music

21h30 - 0h, LIVE Music by BLAH BLAH

Samedi 19 septembre

9h - 20h, Expositions et animations sur le thème du yachting, de la mer et de l’environnement

11h - 17h, régate 3e manche

11h - 13h30, commentaires des départs sur la terrasse panoramique

21h30 - 0h, LIVE Music by MERRY MOODS

Dimanche 20 septembre

9h - 20h, Expositions et animations sur le thème du yachting, de la mer et de l’environnement

11h - 17h, régate 4e manche

11h - 13h30, commentaires des départs sur la terrasse panoramique

18h30, remise des prix

21h30 - 0h, LIVE DANCE by SBK 06

Entrée libre.



Exposition temporaire "Jeux de mains"

Fino al 30 settembre 2020

Ouvert de 14h à 18h du mardi au dimanche inclus (fermé le lundi).

4 avenue Tournelli



Exposition "Une histoire de la gravure"

Fino al 31 ottobre 2020

Exposition d’oeuvres gravées et d’ouvrages d’art issus de la collection particulière de Frédéric Ballester, expert en art contemporain et ancien directeur de la Malmaison, assortie de vitrines pédagogiques prêtées par Dominique Prévost, artiste graveur et président de l’Atelier du Safranier.

Médiathèque Camus

19 Boulevard Chancel



BEAULIEU-SUR-MER

BEAULIEU CLASSIC FESTIVAL

Fino al 19 settembre 2020

mardi 15 : Quatuor AROD.

mercredi 16 : Concert Adam Laloum.

samedi 19 : Concert de clôture Le Pari des Bretelles.



CAGNES-SUR-MER

TRIGAMES DE CAGNES

Domenica 20 settembre 2020 dalle ore 7

PROMENADE DE L'HIPPODROME

Le Trigames triathlon propose 2 formats : M ou L en individuel ou en relais (2 ou 3 personnes)

Promenade de l'Hippodrome - 06800



CANNES

EXCURSION

Parcours pédestre - Quartier Montfleury

Giovedì 17 settembre 2020 ore 9,30

Histoire du quartier Montfleury de la Belle Époque à nos jours. Appelé Basse-Californie, le quartier possède de belles villas Belle Époque ainsi que d’anciens hôtels prestigieux comme le Gallia, l’ancien Casino des Fleurs, l’hôtel Beau Séjour ou le bel immeuble Saint-Charles.

23 boulevard Montfleury, Cannes (devant la résidence Le Gallia)



Théâtre, La femme juive

Grand-peur et misère du IIIe Reich

Venerdì 18 settembre 2020 ore 20,30

ven. 18 sept. 2020

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Théâtre, Europa Somptuosa

Sabato 19 settembre 2020 ore 20,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Théâtre, Trois hommes et un couffin

Sabato 19 settembre 2020 ore 15 e 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



CONCERT, Musique, Fellini sur la plage

Sabato 19 settembre 2020 ore 21

Plage publique Macé

Plage Macé

34 Boulevard de la Croisette



Vente de capsules de champagne

Au profit de la recherche contre le cancer

Sabato 19 settembre 2020 dalle 9,30 alle 15

France Cancer

146 bis avenue de la Roubine à Cannes La Bocca.



Théâtre, Qu'est-ce qu'on attend ?

Domenica 20 settembre 2020 ore 16

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Musique, Barbara Hendricks et son Blues Band

Domenica 20 settembre 2020 ore 20

Palais des festivals et des congrès - Grand auditorium Louis Lumière

1 boulevard de la Croisette



Musique, Moments musicaux de Forville

Domenica 20 settembre 2020 ore 11,15

Marché provençal Forville

Rue du marché Forville



ANIMATIONS, Journées européennes du patrimoine 2020

Patrimoine et éducation

Théâtre de la Licorne

Hôtel de ville

Suquet des Artistes

Musée de la Castre

Centre d'art La Malmaison

Musée de la Mer

Archives Montrose

Massif de la Croix-des-Gardes

Villa Rothschild / Médiathèque Noailles

Jardins de la VIlla Rothschild

Villa Romée - Maison de l'architecture

Villa Domergue

Château Font de Veyre / Conservatoire de Cannes

Les sites religieux

Église Notre-Dame de Bon Voyage

Église Saint-Georges

Église Notre-Dame d'Espérance

Les sites privés

Musée Bellini et sa chapelle

Bateau O'Remington

Ferme Beausite

Les lieux publics

Théâtre de la Licorne (25 avenue Francis Tonner, Cannes La Bocca) - NOUVEAUTÉ

Samedi

11h et 14h - Atelier lumière pour découvrir les métiers de la technique d’une salle de spectacle

Lentille Fresnel, gélatine, consoles… ne seront plus des termes inconnus pour vos oreilles !

Durée : 30 min, à partir de 8 ans (30 personnes par atelier)

Réservation obligatoire : 04 89 82 20 28 (9h-12h30 et 13h30-17h du lundi au vendredi)

Accès handicapé - Lignes de bus : 1, 2

Hôtel de ville (1 place Bernard Cornut-Gentille, Cannes)

Samedi

10h-17h30 - Visite commentée du hall, la salle des pas perdus et la salle des mariages

10h-12h - Visite commentée du bureau du Maire

Exposition photographique sur l’histoire de l’hôtel de ville au salon Marianne

Dimanche

10h-17h - Visite commentée du hall, la salle des pas perdus et la salle des mariages

10h-12h - Visite commentée du bureau du Maire

Exposition photographique sur l’histoire de l’hôtel de ville au salon Marianne

Accès handicapé

Suquet des Artistes (7 rue Saint-Dizier, Le Suquet, Cannes)

Samedi et dimanche

10h-18h - Visite libre (entrée limitée à 20 personnes)

Les quatre artistes, Olll, Grégory Berben, Richard Ferri-Pisani et Olivia Paroldi vous ouvrent leurs ateliers.

Découverte de l’exposition d’Olivier Masmonteil, Des horizons si grands

Musée de La Castre (Place de La Castre, Le Suquet, Cannes)

Samedi et dimanche

10h-18h - Visite libre

10h30 - Visite guidée du quartier du Suquet Un château dans le village (durée : 1h30)

10h30, 11h, 14h et 16h - Le Musée expliqué en 5 chefs-d’œuvre (dès 6 ans - Durée : 1h)

14h - Visite guidée des collections permanentes Un tour du monde en 60 minutes (durée : 1h)

16h - Visite guidée de l’exposition temporaire Portraits de femmes (durée : 1h)

Centre d’art La Malmaison (47 boulevard de la Croisette, Cannes)

Samedi et dimanche

10h-18h - Visite libre

Découverte de l’exposition de Kehinde Wiley, Peintre de l’épopée

Musée de la Mer (Île Sainte-Marguerite, Cannes)

Samedi et dimanche

10h-17h45 - Visite libre

10h45 et 14h - Visite guidée de l’exposition temporaire En somme, j’ai vu de l’eau, du soleil, des nuages… Photographies d’Elger Esser (durée : 1h)

11h30 et 14h45 - Visite guidée Récits de confinement de l’Ancien Régime au 19e siècle (durée : 1h)

10h30-16h - Accès exceptionnel à l’ancien cachot et au four de boulanger du Fort Royal, habituellement fermés au public (durée : 20 min)

Samedi

11h - Visite guidée du Fort Royal et jeux pour les familles

Dans la limite des places disponibles - Contremarques à retirer le jour même à l’accueil du musée

Traversée en bateau, tarif unique : 13 € /adulte - 9 € /enfant jusqu’à 10 ans

Archives Montrose (9 avenue de Montrose, Cannes)

Samedi et dimanche

13h-18h - Visite libre

15h, 16h et 17h - Visite commentée sur l’histoire des écoles à Cannes (8 personnes par groupe)

14h30, 15h30 et 16h30 - Visite guidée des locaux et présentation des collections

Immense palace construit en 1876, la villa Montrose a été transformée en un établissement religieux pour la protection de l’enfance défavorisée. Aujourd’hui restaurée, elle héberge les archives de la Mairie de Cannes.

Massif de la Croix-des-Gardes

Dimanche

10h et 14h - Visite guidée par le garde forestier pour découvrir le parc, son histoire, ses richesses et sa biodiversité.

Rendez-vous au parking du Libérator - Durée : 2h - Bonne condition physique

Réservation obligatoire : 04 89 82 24 40 (8h30-12h30 et 13h30-17h du lundi au vendredi)

Lignes de bus : 1, 2

Villa Rothschild / Médiathèque Noailles (1 avenue Jean de Noailles, Cannes)

Samedi

10h-18h - Visite libre

10h-12h et 14h-17h - Visite commentée sur l’aspect architectural de la villa, le parc avec ses essences et sur l’histoire de la famille Rothschild (durée : 45 min)

Dimanche

14h-18h - Visite libre

14h-17h - Visite commentée sur l’aspect architectural de la villa, le parc avec ses essences et sur l’histoire de la famille Rothschild (durée : 45 min)

Jardins Villa Rothschild (1 avenue Jean de Noailles, Cannes)

Samedi

10h-18h - Visite libre

10h et 14h - Visite commentée avec un jardinier de la Direction des espaces verts (durée : 1h)

Dimanche

14h-18h - Visite libre

14h - Visite commentée avec un jardinier de la Direction des espaces verts (durée : 1h)

Rens. : 04 89 82 24 40 (8h30-12h30 et 13h30-17h du lundi au vendredi)

Accès handicapé - Lignes de bus : 1, 2

Villa Romée - Maison de l’architecture (5 esplanade du Golfe, Cannes)

Samedi et dimanche

9h30-12h30 et 14h-17h30 - Visite commentée avec un architecte. Projection de films (durée : 1h)

Villa Domergue (15 avenue Fiesole, Cannes)

Samedi et dimanche

11h-19h - Visite libre ou commentée (durée : 30 min)

Découverte de l’exposition de Louis Cane, Sculptures

Jardins de la Villa Domergue (15 avenue Fiesole, Cannes)

Samedi

11h-12h et 14h-17h - Visite libre avec la présence d’un jardinier de la Direction des espaces verts de la Mairie de Cannes (durée : 1h)

Dimanche

14h-17h - Visite libre avec la présence d’un jardinier de la Direction des espaces verts de la Mairie de Cannes (durée : 1h)

Château Font de Veyre / Conservatoire de Cannes (70 avenue Docteur Raymond Picaud, Cannes La Bocca)

Samedi

9h-17h - Accueil des visiteurs par les enseignants pour la découverte de spécialités instrumentales, visite libre du jardin et du bâtiment.

Les sites religieux

Église Notre-Dame de Bon Voyage (1 rue Notre-Dame, Cannes) - NOUVEAUTÉ

Samedi et dimanche

9h-20h - Visite libre

Visite commentée par le maître vitrailliste Bellion

Exposition d’art urbain et atelier pour les enfants

Samedi

10h-17h - Atelier de démonstration d’iconographie

Église du XIXe siècle, d’architecture et d’inspiration gothique, sous sa forme actuelle par le savoir-faire de l’architecte Laurent Vianey.

Église Saint-Georges (23 avenue du Roi Albert 1er, Cannes)

Samedi

9h-20h - Visite libre

10h - Visite commentée du parc Californie et de sa chapelle Saint-Georges

14h30 - Visite commentée de l’église, monument de style anglican à la mémoire du Duc d’Alban, fils de la reine Victoria (durée : 30 min)

15h30 - Concerto de violoncelle

17h30 - Messe

Dimanche

9h-20h - Visite libre

10h - Visite commentée du parc Californie et de sa chapelle Saint-Georges

14h30 - Visite commentée de l’église, monument de style anglican à la mémoire du Duc d’Alban, fils de la reine Victoria (durée : 30 min)

15h30 - Concerto de violoncelle

Église Notre-Dame d’Espérance (Place de La Castre, Le Suquet, Cannes)

Samedi

9h-20h - Visite libre

Exposition sur la crèche sulpicienne de Notre-Dame à l’occasion de ses 100 ans (livrets de jeux sur place)

Dimanche

9h-20h - Visite libre

11h30 - Messe

Exposition sur la crèche sulpicienne de Notre-Dame à l’occasion de ses 100 ans (livrets de jeux sur place)

De style gothique tardif, l’église se distingue pour son porche renaissance et son clocher carré roman

Les sites privés

Musée Bellini et sa chapelle (Parc Fiorentina, 67 bis avenue de Vallauris, Cannes)

Samedi et dimanche

10h-18h - Visite libre

Visite commentée sur réservation

Chapelle privée de la Villa Fiorentina de style italien devenue l’atelier puis le musée du peintre Emmanuel Bellini (1904-1989)

Bateau O’Remington (Port Canto, quai de la Jetée du Phare, poste 20, Cannes) - NOUVEAUTÉ

Samedi et dimanche

10h-12h et 15h-17h - Visite commentée du pont, des cabines intérieures et récit de l’histoire de la Goélette datant de 1946 et ayant appartenue à Lord Remington

Toutes les 20 min (6 personnes par groupe)

Ferme Beausite (35 bd Beausite) - NOUVEAUTÉ

Samedi et dimanche

10h-18h - Visite libre

Ferme de 1840 construite par Lord Brougham. Située au boulevard Beausite où se mêlent le Palais (maisons des Lords) et le chalet (maison des employés) avec animaux et cultures. Des tableaux sur chevalets de Julien Hayot, artiste peintre, seront disposés le long du parcours de visite.



EXPOSITION, Sculpture

Louis Cane. Sculptures

Fino al 27 settembre 2020

Villa Domergue

15 av Fiesole, Cannes



EXPOSITION, Cinéma

Cannes fait le mur 2020

Fino al 14 ottobre 2020

rue d’Antibes



Exposition, Peinture, Portraits de femmes

Fino al 15 novembre 2020

Orari

Luglio e agosto: tutti i giorni dalle 10 alle 19 (mercoledì 21)

Settembre: tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Ottobre e Novembre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Musée de la Castre

Le Suquet



Exposition, Kehinde Wiley, peintre de l'épopée

Louis Cane. Sculptures

Fino al 30 novembre 2020

Orari

Luglio e agosto: tutti i giorni dalle 10 alle 19

Settembre: tutti i giorni dalle 10 alle 18

Ottobre e Novembre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Centre d’art La Malmaison

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION, Peinture

Olivier Masmonteil. Des horizons si grands

Fino al 6 dicembre 2020

Orari

Martedì - venerdì: 13 - 17

Sabato e domenica: 10 - 13 e 14 -18

Suquet des Art(iste)s - Résidence d’artistes

7 rue Saint-Dizier



CARROS

FESTIVAL "JACQUES A DIT" - APÉRO CONFÉRENCE 'LE PEUPLE CONTRE LES NANTIS ? LA QUESTION DES RICHES DANS LE DÉBAT POLITIQUE FRANÇAIS"

GIOVEDì 17 SETTEMBRE 2020 ORE 18,15

Avec Vincent Martigny

Forum Jacques Prévert, Carros



FESTIVAL "JACQUES A DIT" - PÉPITO MATÉO ; LA LEÇON DE FRANÇAI

Venerdì 18 settembre 2020 ore 20,30

Compagnie CPPC Dans ce nouvel opus, Pépito Matéo convie les spectateurs à partager son goût pour le langage, l'ambiguïté des mots et les malentendus.

Parvis de la Mairie, Carros



FESTIVAL "JACQUES A DIT" - VISITE DE GROUPE

Dal 19 al 20 settembre 2020

Compagnie La Vaste Entreprise ore 11 e ore 15,15

CIAC, Carros 2



FESTIVAL "JACQUES A DIT" - GARÇON S'IL VOUS PLAÎT

Dal 19 al 20 septembre 2020

Compagnie Picnic Production Véritable "serveur vocaux" a cappella, ce trio se balade au coeur du public, muni d'une ardoise de chansons à la demande.

festival-jacques-a-dit-garcon-s-il-vous-plait

19 SEPTEMBRE - 12h30 et 16h00

Parvis du Forum Jacques Prévert

20 SEPTEMBRE - 11h30 et 13h15 -

Parvis du Forum Jacques Prévert



FESTIVAL "JACQUES A DIT" - FRÈRE LAPIN SE DÉCHAÎNE

Dal 19 al 20 septembre 2020

festival-jacques-a-dit-frere-lapin-se-dechaine

19 SEPTEMBRE - 10h30 - Salle Juliette Gréco,

20 SEPTEMBRE - 10h00 - Salle Juliette Gréco



FESTIVAL "JACQUES A DIT" - PÉPITO MATÉO : L'ÉCHAPPATOIRE

Domenica 20 settembre 2020

Compagnie CPPC

Horaires : 17

Parvis de la Mairie



LEVENS

BÉNÉDICTE WATTEAU, PEINTRE & FLORENT DUBREUIL, PHOTOGRAPHE

Fino al 25 ottobre 2020

GALERIE DU PORTAL

”La nature nous parle, écoutons là” : Bénédicte WATTEAU, peintre “Clartés nocturnes” : Florent DUBREUIL, photographe

Galerie du Portal

1 Place V. Masseglia



MENTON

EXPOSITION DIETER FILLER ET BIANCA TOSTI. ARTEXTURES EN MODE TISSUS ET BOUTONS

Fino al 19 settembre 2020

Galerie d'art contemporain

Palais de l'Europe 8 avenue Boyer



LE CITRON DE MENTON EXPOSITION À L’HÔTEL ADHÉMAR DE LANTAGNAC

Dal martedì al sabato dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18

Hôtel Adhémar de Lantagnac

24 rue Saint Michel



MONACO

Exposition

Fino a giovedì 1° ottobre 2020

Exposition "Mystery of love" par l'artiste Natalija Vincic

Le Quai Des Artistes

4, quai Antoine 1er



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 31 dicembre 2020

Exposition interactive "Immersion" qui rend hommage à la majestuosité de la Grande Barrière de Corail. Venez vivre une plongée à la rencontre des espèces emblématiques qui peuplent le plus grand écosystème corallien de la planète

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



Artifices instables : Histoires de céramiques

Fino a domenica 31 gennaio 2021 Nuveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Exposition sur le thème "Artifices instables : Histoires de céramiques"

Nouveau Musée National de Monaco

Villa Sauber17, avenue Princesse Grace



NIZZA

EN CHANTEUR - FRÉDÉRIC ZEITOUN

vENERDì 18 SETTEMBRE 2020 ORE 20,30

THÉÂTRE FRANCIS GAG

4 rue de la Croix



OCEANA - BELONG PAS DE DEUX - 5 TANGOS

Dal 18 al 19 settembre 2020 ore 21

THÉÂTRE DE VERDURE

Ballet Nice Méditerranée.

Espace Jacques Cotta - Promenade des Anglais



SALON PISCINE SPA & JARDIN

Dal 18 al 21 settembre 2020

MARCHÉ D'INTERÊT NATIONAL NICE COTE D'AZUR

10:00 à 19:00 : vendredi, samedi et dimanche et 10:00 à 18:00 : lundi



DEDO

Sabato 19 settembre 2020 ore 20,30

THÉÂTRE DE LA CITÉ

3 rue Paganini



CONFERENCES, COLLOQUES ET CONCERTS

Fino al 16 dicembre 2020

CENTRE UNIVERSITAIRE MÉDITERRANÉEN

65 Promenade des Anglais

L’éternel féminin, un héritage de la culture occidentale

Cycle "Existe-t-il une culture française?" Mercoledì 23 settembre ore 16 con Denis Tillinac, journaliste, écrivain



SHAILESH BR - THE LAST BRAHMIN

Fino al 20 settembre 2020

VILLA ARSON - ECOLE ET CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN

20 av Stephen Liégeard



MONOGRAPHIES : SOL CALERO ET ZORA MANN

Fino al 20 settembre 2020

VILLA ARSON - ECOLE ET CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN

20 av Stephen Liégeard



KRISTOF EVERART

Fino al 20 settembre 2020

VILLA ARSON - PASSAGE DES FOUGERES

20 av Stephen Liégeard



SUR LA TERRE DES DIEUX - MARC CHAGALL ET LE MONDE GREC

Fino al 21 settembre 2020

MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



LE TRADITIONNEL TIR DU CANON DE NICE

Fino al 27 settembre 2020

TERRASSE NIETZSCHE, SUR LA COLLINE DU CHATEAU DE NICE

Venez découvrir une reconstitution théâtralisée du traditionnel tir du canon de midi à Nice.

Rue des Ponchettes - Rue de Foresta - Montée Montfort - 06300 NICE

Orario 11,45 - Rapprsentazione folkloristica la domenica



BAI MING, LE GESTE ET LA PENSÉE

Fino al 27 settembre 2020

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS ASIATIQUES

405 Promenade des Anglais



MARC POLLINI - ISLANDE, ÎLE NOIRE

Fino al 30 settembre 2020

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NEGRE

1 place Pierre Gautier



LES ANNÉES JOYEUSES

Fino al 15 novembre 2020

MUSÉE MASSÉNA

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



DE L’INFINIMENT PETIT À L’INFINIMENT GRAND

Fino al 20 novembre 2020

PARC PHOENIX

405 Promenade des Anglais



LA MORT N'EST PAS UNE FIN - NÉCROPOLIS

Fino al 17 gennaio 2021

MUSEE D'ARCHEOLOGIE DE NICE CIMIEZ

160 av des Arènes de Cimiez



URSULA BIEMANN - SAVOIRS INDIGÈNES - FICTIONS COSMOLOGIQUES

Fino al 17 gennaio 2021

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C

Place Yves Klein - 06300 NICE



PENTTI SAMMALLAHTI, « MINIATURES »

Fino al 24 gennaio 2021

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NEGRE

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



CENT PORTRAITS POUR UN SIÈCLE

Fino al 30 giugno 2021

PALAIS LASCARIS

15 rue Droite



ROQUEFORT-LES-PINS

Jazz & la Bella

Giovedì 10 settembre 2020 ore 21

Spectacle niçois



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

REBIRTH PAR SASSAN BEHNAM-BAKHTIAR

Fino all'11 ottobre 2020 dalle 11 alle 17

ESPACE NAMOUNA

Espace Namouna - Promenade des Arts,

6 avenue Denis Séméria



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT PRESTIGE PATRIMOINE

Dal 19 al 20 settembre 2020

Dans le village & sur le port



SAINT-JEANNET

FESTIVAL "JACQUES A DIT" - MUKASHI MUKASHI !

Fino al 20 settembre 2020

Fred Duvaud

Horaires :

16 SEPTEMBRE - 17h00 - Salle Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jeannet 19 SEPTEMBRE - 16h25 - Salle Juliette Gréco, Carros 20 SEPTEMBRE - 13h15 - Salle Juliette Gréco, Carros



VENCE

Orchestre Philharmonique de Nice

Domenica 20 Settembre 2020 ore 18,30

Cathédrale



ETOILES GRANDEUR NATURE

Fino al 21 dicembre 2020

www.vence-tourisme.com

Col de Vence

villa Alexandrine - 39 rue du 8 mai 45 - Place du Grand Jardin -