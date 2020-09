La grande voglia di divertimento su Rabona, anche sullo sport USA

Gli appassionati sportivi nel mondo sono milioni, passatempo soprattutto quello legato al tema calcistico arrivato ad ogni confine. Sono infatti tanti gli Stati del globo terrestre ad aver aumentato l’interesse per il calcio, con Asia, Nord America, Oceania e Africa che ormai sembrano avere preso il ritmo con Europa e Sud America.

Dagli anni ‘90 al 2020: il cambiamento globale del calcio

Proprio per citarne qualcuno, ricordiamo come una volta (e parliamo degli anni ‘90) il calcio negli Stati Uniti era uno sconosciuto, ma ai giorni nostri la MLS (Major League Soccer) è diventata tra i più eguiti al mondo. Tutto questo anche grazie al campionato mondiale del 1994 disputato negli States, evento che ha dato il via alla moda del soccer nel Paese a stelle e strisce che ra abituato solamente a basket (NBA) hockey su ghiaccio (NHL), Football (NFL) e Baseball (MLB). Persino i motori, con il campionato di Formula Indy, era più conosciuto del calcio. Poi, in un attimo tutto è cambiato.

Così come in Australia, visto che la A-League è diventata uno dei massimi tornei più avvincenti, avvicinando anche campioni che in passato hanno calcato i più ricchi palcoscenici internazionali. Anche a terra dei canguri è ormai diventato un ambiente ideale per il gioco del pallone con gli stadi pieni, prima della terribile pandemia del Coronavirus.

Grazie a https://rabona.com/it/ anche questi due massimi campionati possono essere seguito con risultati in tempo reale, in un portale che ai propri utenti non vuole proprio fare mancare nulla, anche oltre oceano.

Rabona e lo sport americano

Ma non solo, visto che ci vogliamo focalizzare sullo Sport USA in questa sezione. Rabona permette di seguire non solo il soccer (come lo chiamano gli americani), ma anche le discipline sportive a stelle strisce più seguite come su tutte la NBA. Un sito vasto e ricco di informazioni che regala ai tanti appassionati tante emozioni da vivere come se si fosse a contatto con la partita, come se si fosse sugli spalti di uno stadio.

Non riuscite a prendere sonno? Non preoccupatevi, la notte porta consigli e una partita di basket americana può essere l’ingrediente giusto per rendere apprezzabile una nottata insonne. Appena si entra nel sito di Rabona si possono infatti vedere tutte le informazioni relative ai match in programma nella giornata. Una doppia striscia, situata al centro del portale. Cosa offre Rabona? Gli eventi dal vivo dei migliori sport: calcio, basket e hockey su ghiaccio.

Rabona sbarca così anche negli Stati Uniti, per regalarvi sempre più emozioni. Potrete seguire tutti gli eventi in programma per rendere la vostra nottata magica e ricca sportivamente parlando. Siete pronti ad una serata ricca di sport a stelle e strisce? Con Rabona tutto è possibile, anche immaginarsi di tele trasportarsi in qualche impianto americano per qualche ora.

In conclusione cosa possiamo apprezzare di Rabona? Sicuramente le tante opzioni a disposizione, ma anche un vasto programma di eventi da seguire in tempo reale: il divertimento vi aspetta ed è dietro l’angolo! Battiamo il Covid-19 con un po’ di spensieratezza.