Bicicletta e formaggio: cinque itinerari nelle Alpi Marittime (Video)

Bicicletta e formaggio: due “eccellenze” per la Francia che fanno sintesi dando vita ad un progetto di indubbio interesse che coinvolge un po’ tutto il Paese.

All’insegna della bicicletta e del formaggio, i Dipartimenti francesi, il CNIEL (Interprofession des produits laitiers), Tourisme & Territoires e Vélo & Territoires hanno lanciato il progetto "Vélo & Fromages, à la découverte des départements”.

Anche il Dipartimento delle Alpi Marittime ha aderito promuovendo cinque interessanti itinerari da compiere pedalando e da “gustare”, concedendosi opportune soste: non solo sport e gastronomia, dunque, ma anche cultura del territorio. Un mix di sicuro successo, grazie an che ad una rete strutturata di oltre 15 mila chilometri di piste ciclabili e di percorsi dedicati.

Il formaggio è un simbolo del patrimonio francese e dei singoli dipartimenti, spesso associato a un momento di convivialità e piacere.



Visite ad aziende agricole, caseifici, cantine di caseificazione, aree di vendita, ristoranti: una proposta che consente, utilizzando le piste ciclabili esistenti, di scoprire le eccellenze di artigiani appassionati e la diversità del patrimonio culinario dei singoli territori.



Nelle Alpes-Maritimes



Oltre alle denominazioni locali come la Tome de La Vésubie o quella di La Brigue, le Alpi Marittime hanno un enorme vantaggio. Dalla costa mediterranea ai territori montani, dal timo alla santoreggia, ai fiori dei prati alpini, il Dipartimento ospita diversi biotopi che propongono una grande varietà di formaggi spesso caratteristici.



Questi i percorsi proposti:

La balade brigasque , 8km e 476 metri di dislivello

Alle porte del Mercantour, questo percorso accessibile a tutti permette alla famiglia di scoprire un ambiente naturale e un patrimonio preservato.

I siti da scoprire

Hôtel Le Mirval (Hébergement – restaurateur)

3 rue Saint Vincent Ferrier 06430 La Brigue

Telefono: 04.93.04.63.71

Fromages de chèvre et brebis

Orario di apertura: toute l’année



Auberge Saint-Martin (Hébergement – restaurateur)

Place Saint-Martin 06430 La Brigue

Telefono: 04.93.53.97.15

Indirizzo mail: info@hotel-la-brigue.fr

Assortiment de fromages ; brebis, vache et chèvre

Orario di apertura du restaurant: ouvert de début mars à mi-novembre, en juillet, août et septembre ouvert tous les jours de 8 heures à 22 heures sinon, fermé le lundi

Fleurs des Alpes (Hébergement – restaurateur)

1 place Saint-Martin 06430 La Brigue

Telefono: 04.93.04.61.05

Indirizzo mail: laurence.bassini18@gmail.com

Yaourt et ricotta de brebis, fromages de chèvre

Orario di apertura: Hébergement > entre le 1er novembre & le 31 mars

Restaurant > Ouverture du 15 mars au 3e dimanche d'octobre (fête de la brebis) de 7 heures 30 à 23 heures (fermeture le mercredi)



Musée du patrimoine et des traditions brigasques (Musée/Événement fromager)

26 Avenue du Général de Gaulle

06430 La Brigue

Telefono: 06.88.49.33.14

Orario di apertura: En juillet-août, ouvert tous les jours sauf le mardi de 10 heures à 12 heures 30 et de 14 heures 30 à 18 heures 30

Christophe (Marché & Espace de vente)

Place de Nice 06430 La Brigue

Telefono: 06.29.76.88.85

Fromages de chèvre

Orario di apertura: Marché du dimanche

Francis et Martine LANTERI (Éleveur/Ferme)

Marché de La Brigue

Pour la vente à la ferme à l’alpage de Marta, accessibilité seulement pour VTT confirmés, piste et dénivelé important nécessité de téléphoner avant de s’y rendre.

Telefono: 06.08.11.12.36

Fromage de brebis

Orario di apertura: de mars à octobre

Variations autour de Guillaumes (Boucle sportive) 50 Km e 2856 metri di dislivello

Da Guillaumes, diversi percorsi consentono la combinazione di diversi circuiti offrendo un'apprezzabile libertà di scelta.

I siti da scoprire

Coopérative agricole (Marché & Espace de vente)

Avenue Alexandre Durandy 06470 Guillaumes

Telefono: 09.60.00.87.91

Orario di apertura: toute l’année de 9 heures -12 heures et de 14 heures à 18 heures, fermé le dimanche



Marché de Guillaumes (Marché & Espace de vente)

Place Napoléon III 06470 Guillaumes

Orario di apertura: à l’année (sauf en janvier) le 2ème samedi matin du mois



La Ferme du Vieux Sauze (Éleveur/Ferme)

Basile Gaubert 06.68.66.50.24

Sauze Vieux 06470 Sauze

Fromage et lait de vache

Orario di apertura: de mars à octobre sur rendez-vous téléphonique uniquement de 9 heures à 18 heures



Auberge de Sauze (Restaurateur) - Bistrot de pays

Place de la Mairie 06470 Sauze

Telefono: 04.93.05.57.70

Site internet: www.auberge-communale.fr

Orario di apertura: de 6 heures 30 à 22 heures, fermé le jeudi et de début janvier à mi-février

Accès sportif, 22 lacets et 500 mètres de dénivelé.



Ferme des Blancs (Éleveur/Ferme)

Nicolas Guillaumot

Quartier Les Blancs 06470 Saint-Martin d’Entraunes

Telefono: 04.93.02.03.86

Indirizzo mail: nicofromage@orange.fr

Fromages de vache

Orario di apertura: toute l'année de 10 heures à 18 heures 30



La Ferme de la Barlatte (Éleveur/Ferme)

Samuel Nyddeger

Le Village 06470 Châteauneuf d’Entraunes

Telefono: 06.95.12.91.22 et 04.93.02.31.29

Agriculture biologique : brebis.

Sur rendez-vous possibilité de programme personnalisé et bivouac

Orario di apertura: sur rendez-vous et sur marchés (Châteauneuf d’Entraunes, Guillaumes et Montagnes paysannes à Puget-Théniers). Fermé pendant les vacances de la Toussaint



Restaurant le Sapet (Restaurateur)

11 avenue de Valberg 06470 Péone

Telefono:04.93.03.14.98

Orario di apertura: sur réservation



La Petite Ferme de Péone (Éleveur/Ferme)

Audrey Verhoeven - 06.77.85.47.63

La Baumette 06470 Péone

Indirizzo mail: lapetitefermedepeone@gmail.com

Fromages, yaourts, crèmes au lait de chèvre et de brebis

Orario di apertura: toute l'année de 10 heures 30 à 18 heures. Depuis le 8 juillet 2020 et pendant tout l'été, visite guidée ferme et pâturages, dégustation et fabrication fromage sur réservation au 07.71.61.44.69 (payant)



Marché de Valberg (Marché & Espace de vente)

Place Charles Ginésy 06470 Valberg

Orario di apertura: de septembre à juin le mardi matin et le vendredi matin



L’Épicerie (Marché & Espace de vente)

Avenue Saint Bernard, Immeuble le Beau Site

06470 Valberg

Orario di apertura: ouvert toute l’année



A la découverte des Gorges rouges (Boucle sportive) 83 kjm e 1450 metri di dislivello

Nelle Alpi Marittime, le gole di Cians e Daluis si snodano tra insolite rocce color ocra.

I siti da scoprire

Le Relais du Mercantour (Restaurateur)

1 Route de Nice 06470 Beuil

Telefono: 04.93.02.35.94 - Bistrot de Pays

Orario di apertura: tous les jours de 7 heures 30 à 18 heures sauf le mardi



Les Granges du Scrouis (Éleveur/Ferme)

Marylise Molinier

755 route de la Couillole 06470 Beuil

Telefono: 04.93.02.31.66

Fromage de chèvre

Orario di apertura: de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, fermé de début novembre à début février.



Autour du Col de Vence (Boucle sportive) 55/86 km e 1034/1737 metri di dislivello

Strade che si affacciano direttamente su scogliere di granito, archi scavati nella roccia, altipiani desertici attraversati dalla vegetazione più selvaggia ...

I siti da scoprire

Marché de Vence (Marché & Espace de vente)

Place du grand jardin 06140 Vence

Orario di apertura: le vendredi matin et le samedi matin pour les produits bio



Gaec Fromagerie de la Chèvre Blanche (Éleveur/Ferme)

Jean et Mathieu Cassar

1139 chemin de Berdine 06510 Bouyon

Telefono: 06.07.50.28.06

Fromages, yaourts et produits au lait de chèvre

Orario di apertura: visite de l’exploitation de mars à novembre



Gaec du Cheiron (Éleveur/Ferme)

Serge, Sylvie, Steve et Mickaël Maurel

1280 Route de l’Ourméou 06140 Coursegoules

Telefono: 06.16.50.27.99 / 06.77.32.54.24

Indirizzo mail: catherinegrandin@hotmail.fr

Fromages de chèvre et de vache, paniers de La Manda (Colomars), agneau, veau, porc, merguez

Orario di apertura: ouvert toute l'année, plutôt le matin, téléphoner avant, chiens sur l'exploitation, sur réservation possibilité organiser dégustation pour petit groupe.



Épicerie du Cheiron (Marché & Espace de vente)

37 Place Neuve 06140 Coursegoules

Telefono: 04.93.24.17.73

Indirizzo mail: epicerieducheiron@outlook.fr

Orario di apertura: de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 15 heures à 19 heures 30 le dimanche de 9 heures à 12 heures 30 - Fermeture le mardi et le 2e dimanche du mois



Le Bistrot de Sophie (Restaurateur) - Bistrot de Pays

37 Place Neuve 06140 Coursegoules

Telefono: 04.93.59.11.19

Orario di apertura: tous les jours sauf le mercredi de 8 heures 30 à 19 heures 30. Fermeture une semaine entre Noël et jour de l’an.



La Coopérative des Baous (Marché & Espace de vente)

Route de St Barnabé 06140 Coursegoules

Telefono: 06.12.59.29.81

Indirizzo mail: coopdesbaous@gmail.com

Orario di apertura: le week-end de 10 heures à 17 heures.

Possibilité de manger sur place (tables et barbecues à disposition).



Le Logis Neuf (Éleveur/Ferme)

Sophie Guigou

1182 Route de la Sine 06460 Caussols

Telefono: 04.93.09.26.41

Fromages de chèvre

Orario di apertura: de mars à octobre de 14 heures à 19 heures sur réservation téléphonique.



Fromagerie des Courmettes (Éleveur/Ferme)

Bruno Gabelier

3860 Route des Courmettes 06140 Tourrettes-sur-Loup

Telefono: 06.14.01.21.97

Indirizzo mail: gabelierb@aol.com

Orario di apertura: de février à octobre de 8 heures 30 à 12 heures sur réservation.

Possibilité d'assister à la fabrication, de visiter la ferme et dégustation personnalisée accompagnée de vin et pain.

Accès pour sportifs (montée très raide sur 3,8 kilomètres)

Le Grand Tour des Préalpes d'Azur (itinérance), 256 chilometri e 3722 metri di dislivello

Un tour indimenticabile attraverso gli altopiani calcarei della Provenza alpina, affacciati sul Mediterraneo

I siti da scoprire

Marché de producteurs (Marché & Espace de vente)

Square Cauvin 06530 Peymeinade

Orario di apertura: samedi matin



Chèvrerie du Bois d’Amon (Éleveur/Ferme)

Edith Sellier et Pascal Valkenborg

1307 Route de Grasse 06530 St-Cézaire-sur-Siagne

Telefono: 06.37.78.34.75

Indirizzo mail: chevrerieduboisdamon@gmail.com

Fromages, yaourts, faisselles et glaces au lait de chèvre et de vache, savons

Orario di apertura: de mars à novembre sur réservation téléphonique uniquement



Marché de producteurs (Marché & Espace de vente)

Le Grand Pré 06460 Saint-Valliey de Thiey

Orario di apertura: vendredi et dimanche matin



Ferme de l’Escaillon (Éleveur/Ferme)

Jean-Dominique et Fabienne Varrone

1450 Route de Castellane 06750 Andon

Telefono: 04.93.60.00.57

Indirizzo mail: ferme.escaillon@free.fr

Site internet de la Ferme de l'Escaillon

Fromage de vache

Orario di apertura: 9 heures -12 heures et 14 heures -18 heures



Marc et Carole Perrimond (Éleveur/Ferme)

123 Chemin de Caladou - Les Deffends 06850 Saint-Auban

Telefono:04.93.60.43.15 et 06.62.56.13.50

Fromage de brebis, tomme et lactique

Orario di apertura: vente à la ferme tous les matins sauf le jeudi de 9 heures 30 à 12 heures



Épicerie des Monts d’Azur – Relais Cyclo Rando (Marché & Espace de vente) - Accueil Vélo

357 Avenue des Hôtels 06850 Saint-Auban

Telefono: 04.93.60.42.50

Indirizzo mail: epiceriedesmontsdazur@gmail.com

Site internet de l'Épicerie des Monts d'Azur

Orario di apertura: de 8 heures à 13 heures et de 16 heures à 19 heures, fermeture le mardi après-midi



Auberge de Calendal (Restaurateur) - Bistrot de Pays

1 Rue Mont Saint-Martin 06910 Aiglun

Telefono: 04.93.05.82.32

Fromages de chèvre et de vache

Orario di apertura: tous les jours sauf le mercredi, d’octobre à mars. 15 jours de fermeture en décembre.



Serre Lions (Éleveur/Ferme)

Didier Gastaud

Indirizzo mail: didier_gastaud@orange.fr

Quai Serre Lions 06260 Saint-Antonin

Telefono:06.86.96.29.35 / 04.93.05.82.43

Fromages de vache, yaourts, visites guidées possibles sur rendez-vous. Vente de miel également.

Orario di apertura: 9 heures - 19 heures 30 toute l'année.



Marché du Moulin de Pali (Marché & Espace de vente)

Croisement des routes La Penne/Saint-Pierre 06260 La Penne

Orario di apertura: d’avril à novembre, le samedi matin



Marché paysan de la Penne (Marché & Espace de vente)

5311 route du Chanan 06260 La Penne

Orario di apertura: tous les jours en juillet et août



La Bergerie du Gourdan (Éleveur/Ferme)

Jean-Philippe et Dominique Girod

La Penne 06260 La Penne

Telefono: 06.26.19.08.99

Fromages : tomes et desserts de brebis

Orario di apertura: Marché de la Penne samedi matin



Au Relais Fleuri (Restaurateur)

5 rue des Laves 06830 Gilette

Telefono: 04.93.08.56.45

Orario di apertura: à l’année



La Vieille Vigne (Restaurateur)

10 rue sous Barry 06620 Cipières

Telefono: 04.93.32.13.97

Orario di apertura: du jeudi au samedi (12 heures - 13 heures 30 et 19 heures - 21 heures ), le dimanche (12 heures - 13 heures 30)



La Nouvelle Crémerie (Crémier-fromager)

40 Place des Pins, Pré du Lac 06740 Châteauneuf

Telefono: 09.52.37.34.35

Orario di apertura: du mardi au samedi (8 heures 30-12 heures 30 et 15 heures 30-19 heures 30)