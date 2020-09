Ligue 1: scontri al calor bianco per le due squadre della Costa Azzurra

Questa sera verrà disputato l’ultimo recupero della prima giornata con la gara tra Marsiglia – Saint Etienne: i mediterranei hanno l’opportunità, vincendo, di balzare in testa alla classifica, a punteggio pieno.

Negli altri due recuperi disputati, il Montpellier ha superato il Lione e il Paris Saint Germain, rivoluzionato dagli infortuni, dal Covid 19 e dalle squalifiche, è riuscito, in zona Cesarini (era il 94°) ad avere ragione del Metz.

Con una classifica tornata alla normalità e con la speranza che la pandemia non costringa ad altri stop, riprende domani il campionato di Ligue 1 con la quarta giornata .

Il calendario mette a confronto quattro squadre che “sperano” di agguantare la qualificazione in Champions: Paris Saint Germain e Rennes, infatti, se la vedranno con Nizza e Monaco. Saranno i 90° minuti a dire molto sulle ambizioni delle due compagini della Costa Azzurra, a chiarire se il Rennes è una delle compagini più stabili del torneo e se il Paris Saint Germain può fidarsi delle sue seconde linee, considerate le tante assenze tra i titolari.

L’avvio è affidato ad un incontro di indubbio interesse: Lyon – Nimes. Due squadre attualmente “ferme” a 4 punti in classifica, ma che, in questo torneo, aspirano a molto di più.

Sabato 19 settembre Lens – Bordeaux precederà un incontro di “cartello” Rennes – Monaco, tutt’altro che semplice per gli atleti del Principato chiamati ad affrontare una delle squadre impegnate nella lotta per conquistare un posto in Champions e quindi non certo disposta a cedere punti.