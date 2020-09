Nel Principato di Monaco la mobilità sostenibile è al centro dello sviluppo: autobus e vetture elettriche, consumi ridotti e lotta all'inquinamento

Mercoledì 16 settembre, nell'ambito della Giornata dei trasporti pubblici (gratuita in questa occasione), parte della Settimana europea della mobilità, il governo del Principe ha illustrato i prossimi orientamenti della sua politica di mobilità urbana in collegamento con gli obiettivi dichiarati di riduzione delle emissioni di gas di carbonio.

Il tempo di un tour della città in un autobus 100% elettrico, attualmente in fase di sperimentazione per le strade del Principato, Severine Canis-Froidefond, Direttore di Foresight, Urbanism and Mobility, Roland de Rechniewski, Direttore della Monaco Bus Company, Georges Gambarini, rappresentante della delegazione interministeriale responsabile della transizione digitale e Annabelle Jaeger-Seydoux, direttrice della missione per la transizione energetica, hanno quindi annunciato diversi nuovi sviluppi.

A sua volta si è trattato dell'evoluzione della flotta bus CAM, in particolare verso l'elettricità, l'erogazione di nuovi servizi digitali in termini di ticketing, con il lancio dell'applicazione mobile Mona Pass a gennaio. 2021, ovvero l'integrazione della rete bus monegasca, da ottobre, al Passo multimodale Sud Azur.

Per una migliore fluidità del traffico degli autobus, saranno attivate luci collegate su alcune arterie del Principato. Una prima fase di test inizierà ad ottobre. Infine, la rete MonaBike, ora con 32 stazioni, si espanderà presto con 11 stazioni aggiuntive, per includere fino a 400 biciclette elettriche rosse e bianche.

A conclusione di questa presentazione, Roland de Rechniewski ha firmato ufficialmente il Patto Nazionale per la Transizione Energetica.