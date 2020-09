Covid: il Prefetto anticipa la chiusura di bar ristoranti

Nuove restrizioni a Nizza per arginare la diffusione del Coronavirus.



Le ha confermate Bernard Gonzalez, prefetto delle Alpi Marittime, insieme al sindaco di Nizza, Christian Estrosi. Sono vietati i raduni con più di 10 persone nei parchi, giardini e sulle spiagge. Ricordata anche la massima cautela per proteggere i più fragili. I bar e gli altri locali dovranno chiudere i battenti da mezzanotte e mezza alle 6. Sempre nei bar sarà vietata a Nizza la diffusione di musica per evitare assembramenti. La vendita di alcolici e il consumo nelle strade è vietata a Nizza dopo le 20.



Annullate le ‘Giornate europee del patrimonio’ previste domani.