Presentato il Roca Team con Mathias Lessort, il basket del Principato di Monaco guarda in alto

Questo venerdì, allo Yacht Club Monaco, i dirigenti, lo staff e i giocatori dell'A.S. Monaco di pallacanestro (Roca Team), ha presentato la squadra nella conferenza stampa pre-campionato.



Presenti il Direttore Generale del Dipartimento dell'Interno Christophe Prat con a fianco Paul Masseron Vicepresidente di A.S. Monaco Basket, Oleksiy Yefimov Direttore esecutivo, Zvezdan Mitrovic allenatore del Roca Team, Dee Bost Capitano e Will Yeguete con Abdoulaye NDoye nuovo atleta.



Durante questa presentazione, Dee Bost ha presentato la nuova maglia per la stagione e Oleksiy Yefimov ha annunciato la firma del campione Mathias Lessort dal Bayern Monaco (Germania) si rafforza il Roca Team dopo la partenza di Vladimir Stimac per il campionato cinese.



“Sono molto felice e particolarmente motivato ad entrare a far parte di un'ottima squadra di Monaco. Già nel 2017 non ero lontano dall'unirmi al Roca Team. Il Monaco avrà grandi ambizioni e raccoglieremo la sfida insieme. L'Eurolega è stata un'esperienza molto arricchente. Perché non un giorno tornare a questa competizione con l'AS Monaco. »Dichiara Lessort al suo arrivo

nel Principato