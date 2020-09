La spiaggia pubblica del Larvotto ha accolto 160.000 persone nell'estate del covid, appuntamento al 2021

Come da programma, la località balneare del Larvotto è stata accessibile al pubblico da sabato 4 luglio sino a domenica 13 settembre.

"Se questa spiaggia è stata in grado di aprire quest'estate, è grazie alla volontà del Principe e agli sforzi delle squadre che hanno continuato la loro attività su questo unico sito pubblico aperto durante il periodo di lockdown, nel rispetto delle misure sanitarie »Sottolinea Marie-Pierre Gramaglia, ministro delle attrezzature, dell'ambiente e dell'urbanistica.

Aggiungendo: "La presenza media è stata di 2.600 persone al giorno, per un totale di circa 160.000 utenti, il che dimostra quanto avessimo ragione ad anticipare il piacere che avrebbero avuto monegaschi e residenti al termine del reclusione, per trovare spazi pubblici di qualità, accessibili e amichevoli ”.

Un'estate che prosegue per alcune settimane sul solarium della diga con l'installazione temporanea di chiosco e sdraio, fino a fine ottobre

Per quanto riguarda il sito Larvotto, proseguono i lavori di ristrutturazione con l'obiettivo di aprire completamente spiaggia e negozi nell'estate 2021.