Che fare in Costa Azzurra?

ANTIBES

"Sérieusement" - Théâtre du Tribunal

Dal 24 al 26 settembre 2020 ore 20,30 e, il sabato, spettacolo anche alle 18

Théâtre Le Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Conférence "Expression d’une impression"

Venerdì 25 settembre 2020 ore 18

19 Boulevard Chancel



La chatte sur un toit brûlant

Dal 25 al 27 settembre 2020 ore 20,30, la domenica ore 16

Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

15 rue Clemenceau

Billetterie : 04 93 34 24 30 ou theatre-antibea.com



Festival "Boeuf Théâtre"

Fino al 10 ottobre 2020

Le festival débutera le samedi 5 septembre à 18h sur la Place Nationale avec le "Bœuf tréteaux" et le spectacle gratuit "La Montagne".

Place ensuite au "Bœuf cité" du 7 au 10 octobre à 20h30 aux Espaces du Fort Carré : Yohann Metay, Les Frères Colles, Stotz et Giroud, et Frédéric Sigrist. De plus, chaque soir dès 19h30, les Espaces du Fort Carré seront transformés en véritable théâtre avec un bar à tapas et à 20h, un spectacle d’échassiers en extérieur "Embruns ".



Exposition temporaire "Jeux de mains"

Fino al 30 settembre 2020

Ouvert de 14h à 18h du mardi au dimanche inclus (fermé le lundi).

4 avenue Tournelli



Exposition "Une histoire de la gravure"

Fino al 31 ottobre 2020

Exposition d’oeuvres gravées et d’ouvrages d’art issus de la collection particulière de Frédéric Ballester, expert en art contemporain et ancien directeur de la Malmaison, assortie de vitrines pédagogiques prêtées par Dominique Prévost, artiste graveur et président de l’Atelier du Safranier.

Médiathèque Camus

19 Boulevard Chancel



CANNES

ANIMATIONS,

Promenade commentée - Croix-des-Gardes

Venerdì 25 settembre 2020 ore 15

Croix-des-Gardes

Avenue de la Croix-des-Gardes



ANIMATIONS, Cannes champêtre

Un dimanche en famille à la campagne

Domenica 27 settembre 2020 dalle 10 alle 17

Basse Vallée de la Siagne, chemin de la Plaine de Laval, Cannes La Bocca



Musique, Moments musicaux de Forville

Domenica 27 settembre 2020 ore 11,30

Marché provençal Forville

Rue du marché Forville



ANIMATIONS, Balade en bateau électro-solaire

Île Sainte-Marguerite

De 10h à 12h

De 14h à 16h

De 16h30 à 18h30

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION, Sculpture

Louis Cane. Sculptures

Fino al 27 settembre 2020

Villa Domergue

15 av Fiesole, Cannes



EXPOSITION, Fellini sur la Croisette

À l’occasion du centenaire de la naissance de Fellini

Fino al 6 ottobre 2020

La Croisette



EXPOSITION, Cinéma

Cannes fait le mur 2020

Fino al 14 ottobre 2020

rue d’Antibes



Exposition, Peinture, Portraits de femmes

Fino al 15 novembre 2020

Orari

Luglio e agosto: tutti i giorni dalle 10 alle 19 (mercoledì 21)

Settembre: tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Ottobre e Novembre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Musée de la Castre

Le Suquet



Exposition, Kehinde Wiley, peintre de l'épopée

Louis Cane. Sculptures

Fino al 30 novembre 2020

Orari

Luglio e agosto: tutti i giorni dalle 10 alle 19

Settembre: tutti i giorni dalle 10 alle 18

Ottobre e Novembre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Centre d’art La Malmaison

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION, Peinture

Olivier Masmonteil. Des horizons si grands

Fino al 6 dicembre 2020

Orari

Martedì - venerdì: 13 - 17

Sabato e domenica: 10 - 13 e 14 -18

Suquet des Art(iste)s - Résidence d’artistes

7 rue Saint-Dizier



LEVENS

VTTRAIL DE LEVENS

Sabato 26 settembre 2020

Pré de la Madone

La Madone



BÉNÉDICTE WATTEAU, PEINTRE & FLORENT DUBREUIL, PHOTOGRAPHE

Fino al 25 ottobre 2020

GALERIE DU PORTAL

”La nature nous parle, écoutons là” : Bénédicte WATTEAU, peintre “Clartés nocturnes” : Florent DUBREUIL, photographe

Galerie du Portal

1 Place V. Masseglia



MENTON

LE CITRON DE MENTON EXPOSITION À L’HÔTEL ADHÉMAR DE LANTAGNAC

Dal martedì al sabato dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18

Hôtel Adhémar de Lantagnac

24 rue Saint Michel



Exposition : trésors d’épaves

Musée de Préhistoire régionale

Rue Lorédan Larchey



Exposition - Dieter Filler & Bianca Tosti. ArTextures en mode tissus et boutons

La Galerie est ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Galerie d'art contemporain (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer



VISITE GUIDÉE : LE JARDIN SERRE DE LA MADONE

Giovedì 24 settembre 2020 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DES COLOMBIÈRES

Giovedì 24 settembre 2020 ore 10,30

Martedì 29 settembre 2020 ore 10,30

Rendez vous à l’ entrée du jardin

312 Route de Super Garavan



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 24 settembre 2020 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



VISITE GUIDÉE ÉCLAIR: LA SALLE DES MARIAGES DE JEAN COCTEAU

Giovedì 24 settembre 2020 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



VISITE GUIDÉE : LE JARDIN SERRE DE LA MADONE

Venerdì 25 settembre 2020 ore 15

Sabato 26 settembre 2020 ore 15

Domenica 27 settembre 2020 ore 15

Martedì 29 settembre 2020 ore 15

Mercoledì 30 settembre 2020 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DE MARIA SERENA

Venerdì 25 settembre 2020 ore 10

Martedì 29 settembre 2020 ore 10

Jardin Maria Serena

21 Prom. Reine Astrid



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN FONTANA ROSA

Venerdì 25 settembre 2020 ore 10

Lunedì 28 settembre 2020 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 28 settembre 2020 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



VISITE GUIDÉE LES RUELLES DE L’HISTOIRE

Martedì 29 settembre 2020 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée éclair : La chapelle des Pénitents Blancs

Mercoledì 30 settembre 2020 ore 14,30

Porche d’entrée, Place de la conception



MONACO

Gala pour la Santé Planétaire

Giovedì 24 settembre 2020

Opéra de Monte-Carlo - Les Terrasses

Salle Garnier

Place du Casino



Fistful of Dimes

Giovedì 24 settembre 2020 ore 18,30

Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo

10, avenue Princesse Grace



Chérie je me sens rajeunir

Giovedì 24 settembre 2020 ore 20

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Série Grande Saison

Venerdì 25 settembre e sabato 26 settembre ore 20h e domenica 27 settembre 2020 ore 18

concert par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Krystian Zimerman, piano. Au programme : Ludwig van Beethoven

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



25e Journée Européenne du Patrimoine

Dimanche 27 settembre 2020

Principauté de Monaco



6e Cycle International d'Orgue

Domenica 27 settembre 2020 ore 17

6e Cycle International d'Orgue avec Marc Giacone, orgue Cavaillé-Coll, organisé par l'Association In Tempore Organi

Chapelle des Carmes

54, boulevard d'Italie



Exposition

Fino a giovedì 1° ottobre 2020

Exposition "Mystery of love" par l'artiste Natalija Vincic

Le Quai Des Artistes

4, quai Antoine 1er



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 31 dicembre 2020

Exposition interactive "Immersion" qui rend hommage à la majestuosité de la Grande Barrière de Corail. Venez vivre une plongée à la rencontre des espèces emblématiques qui peuplent le plus grand écosystème corallien de la planète

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



Artifices instables : Histoires de céramiques

Fino a domenica 31 gennaio 2021 Nuveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Exposition sur le thème "Artifices instables : Histoires de céramiques"

Nouveau Musée National de Monaco

Villa Sauber17, avenue Princesse Grace



NIZZA

PATRICK BRUEL TOUR

Sabato 26 settembre 2020 ore 20,30

PALAIS NIKAIA

163 route du Mercantour - 06200 NICE



NO, NO, NANETTE DE VINCENT YOUMANS

Dal 26 settembre al 27 settembre 2020 ore 20 il sabato e ore 15 la domenica

OPÉRA NICE COTE D'AZUR

4-6 rue Saint-François de Paule - 06300 NICE



CONFERENCES, COLLOQUES ET CONCERTS

Fino al 16 dicembre 2020

CENTRE UNIVERSITAIRE MÉDITERRANÉEN

65 Promenade des Anglais

Martedì 29 settembre 2020 ore 16: "QUAND L’ARME DU CRIME S’EXPOSE" con Gilles Reix, major de police au Service Régional de Police

Technique et Scientifique de Paris, coauteur de L’Arme du

crime (MA Éditions)

Mercoledì 30 settembre 2020 ore 16: "NOTRE-DAME DE PARIS: NEUF SIÈCLES DE RESTAURATIONS" con Dany Sandron, professeur d’histoire de l’art et

d’archéologie du Moyen Âge, Sorbonne Université, Faculté

des Lettres



LES PARENTS TERRIBLES

dal 29 settembre al 3 ottobre 2020

Horaires: 20:00 : mardi 29 et mercredi 30 septembre - 19:30 : jeudi 1er, 20:00 vendredi 2 et 19:00 samedi 3 octobre.

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

Promenade des Arts - 06300 NICE



LE TRADITIONNEL TIR DU CANON DE NICE

Fino al 27 settembre 2020

TERRASSE NIETZSCHE, SUR LA COLLINE DU CHATEAU DE NICE

Venez découvrir une reconstitution théâtralisée du traditionnel tir du canon de midi à Nice.

Rue des Ponchettes - Rue de Foresta - Montée Montfort - 06300 NICE

Orario 11,45 - Rapprsentazione folkloristica la domenica



BAI MING, LE GESTE ET LA PENSÉE

Fino al 27 settembre 2020

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS ASIATIQUES

405 Promenade des Anglais



MARC POLLINI - ISLANDE, ÎLE NOIRE

Fino al 30 settembre 2020

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NEGRE

1 place Pierre Gautier



LES ANNÉES JOYEUSES

Fino al 15 novembre 2020

MUSÉE MASSÉNA

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



DE L’INFINIMENT PETIT À L’INFINIMENT GRAND

Fino al 20 novembre 2020

PARC PHOENIX

405 Promenade des Anglais



LA MORT N'EST PAS UNE FIN - NÉCROPOLIS

Fino al 17 gennaio 2021

MUSEE D'ARCHEOLOGIE DE NICE CIMIEZ

160 av des Arènes de Cimiez



URSULA BIEMANN - SAVOIRS INDIGÈNES - FICTIONS COSMOLOGIQUES

Fino al 17 gennaio 2021

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C

Place Yves Klein - 06300 NICE



PENTTI SAMMALLAHTI, « MINIATURES »

Fino al 24 gennaio 2021

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NEGRE

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



CENT PORTRAITS POUR UN SIÈCLE

Fino al 30 giugno 2021

PALAIS LASCARIS

15 rue Droite



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

REBIRTH PAR SASSAN BEHNAM-BAKHTIAR

Fino all'11 ottobre 2020 dalle 11 alle 17

ESPACE NAMOUNA

Espace Namouna - Promenade des Arts,

6 avenue Denis Séméria



VENCE

ETOILES GRANDEUR NATURE

Fino al 21 dicembre 2020

www.vence-tourisme.com

Col de Vence

villa Alexandrine - 39 rue du 8 mai 45 - Place du Grand Jardin -