Cosa fare e vedere ad Isola? Ve lo diciamo in 5 fotografie

In collaborazione con Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur, Montecarlonews propone cinque idee con altrettante fotografie per conoscere e per sapere cosa fare quando si visita una località che non si conosce.

Questa volta proponiamo un tour ad Isola con cinque fotografie e altrettante idee.

Dunque cosa fare e cosa vedere ad Isola?

Foto 1: Camminare ed effettuare escursioni in un paesaggio unico e in un ambiente intatto;

Foto 2: Sentirsi molto piccoli di fronte alla grandiosità dei paesaggi montani;

Foto 3: Effettuare una scalata "mitica" in bicicletta;

Foto 4: Assaggiare le specialità locali;

Foto 5: Provare il piacere di un giro in mountain bike.