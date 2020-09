L'Oroscopo di Corinne per la settimana sino al 2 ottobre

ARIETE: Sta per scoccare l’ora della riscossa e se passati attraverso il vaglio di dubbi o peripezie vi riscatterete riacquistando ilarità ed energia. Con Marte in poppa infatti non avrete di che lamentarvi, chiuderete un annoso capitolo e riprenderete in mano le redini della vostra esistenza. Non trascurate delle amicizie valevoli cancellando dalla lista quelle opportunistiche e godetevi in santa pace questo fine anomalo settembre regalandovi uno spizzico di relax. Lievi forme infiammatorie.

TORO: State forse aspettando un segno dalla sorte affinché le faccende vadano dritte o meno storte? Ebbene questo segno lo avrete quasi come se miracolosamente si aprissero varchi di miglioramento su vari fronti riuscendo così a guardare al domani più ottimisticamente. Non penalizzate qualcuno per aver sbagliato nei vostri confronti ma provate ad accordargli ancora una volta fiducia: stavolta non la tradirà e siate prudenti sulla strada evitando di eccedere in velocità.

GEMELLI: Se il contegno di una persona reputata erroneamente corretta fa stizzire metteteci una pietra sopra senza star lì a polemizzare: tanto non capirebbe niente. Gustate piuttosto questi ultimi ritagli di un mese meteorologicamente strampalato, sistemate delle cosine nell’abitazione, confidate in una simpatia od amoretto, coccolate un bimbetto, sfidate la fortuna mettendo dei numeri al Lotto e non arrabbiatevi per delle stupidaggini. Un po’ di caos invece lambirà docenti e studenti.

CANCRO: L’attuale ritmo planetario far emergere sottigliezza e intuito: elementi utili al fine di scansare rogne e liberarvi di impostori. In casa, sul lavoro o tra la parentela, tirerà aria di burrasca: non immischiatevi: si tratta di effimeri focolai da non alimentare con atteggiamenti burbanzosi e, specie se appartenete al III° decano, ne risentirete assai delle impennate di Saturno propenso a fomentare guizzi di malinconia, una marcata stanchezza o delle angustie per un familiare.

LEONE: Di stolti il mondo abbonda e guarda caso succederà proprio a voi di testarne la veridicità…Un asinello ragliante e un’ochetta starnazzante turberanno la quiete ma a tal riguardo fate orecchie da mercante, passate, guardate ed ignorate: tanto ogni nodo torna sempre al pettine… Degli ulteriori fastidi potrebbero provenire da acciacchi vari, degli sbuffi intermittenti, delle iniquità pecuniarie o delle incavolature possenti pur se saltuarie. Domenica mangereccia o godereccia.

VERGINE: Confidate in un periodo discretamente clemente malgrado nel corso della corrente settimana vi capiti di scattare per inezie, trattare con esseri testoni o indigesti, ricevere comunicati strampalati, posticipare appuntamenti, sopperire a dei versamenti o preoccuparvi eccessivamente per un qualcosa che invece si risolverà. Una tavolata, bicchierata, ritrovo o quattro ciance in compagnia vi ritempreranno mentre un’amicona vi sarà d’aiuto per risolvere un tormentone.

BILANCIA: La forma non è perfetta e a tal malessere interiore contribuiscono un fracco di contesti atti a preoccupare però siate positivi partendo dal presupposto che il male non vien mai solo per nuocere… anzi da un’esperienza ne trarrete saggezza e la consapevolezza che la vita ha ancora parecchio da donarvi! Non da escludere contatti con personaggi tornanti utili, delle richieste accolte, una soddisfazione squisitamente personale, un malinteso occasionale, un acciacco da curare.

SCORPIONE: Accantonate dubbi, risentimenti, paure e iniziate fiduciosamente a sbirciare dietro la porticina di una stagione imponente e birichina dove tante sorprese aspettano di essere accolte a braccia aperte rammentando altresì che andare in tilt non serve perché mai come ora necessitate di riordinare i cassetti della quotidianità gettando il superfluo o ciò che non calza più a pennello! Trasgressioni in vista per gli ardimentosi. Curiosa missiva, ritrovo mangereccio e week end simpatico.

SAGITTARIO: Che periodo complicato! Le imbronciate stelline illuminano ad intermittenza sogni e aspettative, sostenendo disguidi, perplessità, bidonate, mentre le nuvole si dilettano ad oscurare, fugacemente, il sole che è in voi… Però, tra una perturbazione emotiva e l’altra, ve la caverete egregiamente riassaporando così la meraviglia di un cielo terso malgrado subentrino dei corrucci correlati ad un uomo sibillino e ad una donna falsetta. Sabato convulso e scoperta sorprendente.

CAPRICORNO: Se non ingigantite ostacoli di comune amministrazione godrete di favoritismi sia terreni che astrali riuscendo a strappare consensi tempo addietro negati. Non date altresì bado ad una personcina lunatica e peperina ma fondamentalmente buona e pronta a darvi una mano in caso di necessità. In ambito domestico un guizzo di maretta scuoterà le silenti acque ma poi tutto si accomoderà. Con il primo quarto di Luna del giorno 24 succederanno cose strane. New da figli.

ACQUARIO: Gli appartenenti al I° o II° decano tenderanno a mettere talmente tanta carne al fuoco dal bruciacchiarla restando, alla fin fine, con un pugno di mosche in mano. Fate le cose con calma, non cascate preda dell’ansia, fatevi rispettare all’interno di un habitat pressante, dedicate delle orette a voi stessi e alle vostre intime necessità, variate look, assimilate una piccola sconfitta e rispettate le volontà di chi ha un carattere diverso dal vostro. Supererete altresì una prova o scamperete un guaio.

PESCI: L’accettazione di se stessi è fondamentale al fine di tagliare qualsiasi traguardo, sia esso operativo o sentimentale ragion per cui mostrate la vostra vera personalità e se agli altri non piace pazienza: l’importante sarà dire ciò che pensate e non farvi calpestare! L’arrivo di un messaggio, una chiamata o una novella riempirà il cuore di gioia pur scombussolandovi un pochino specie se non ve l’aspettavate. In concomitanza un desiderio si materializzerà.



Anche nel buio più profondo c’è sempre una stella ad illuminare le nostre speranze.

