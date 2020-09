Nizza cerca giovani talenti musicali

Si chiama “Black Box expérience”, sostituisce “Live Attitude” é il nuovo progetto che la città di Nizza ha messo in cantiere alla ricerca di giovani talenti musicali .

C’è tempo fino al 4 ottobre 2020 per inviare la candidatura: possono partecipare tutti i giovani, di età compresa dai 12 e i 18 anni.



Gli obiettivi :

Formare un gruppo di 8-10 giovani talenti musicali;

Incoraggiali a esprimere i loro talenti e a creare insieme i testi e la musica per una dozzina di canzoni;

Consentire loro l'accesso ad apparecchiature musicali professionali e uno studio di registrazione;

Offrire l'opportunità di esibirsi sul palco il 7 maggio 2021.

"Black Box experience" ha anche l’ambizione di rivelarsi un progetto musicale vettore di legame sociale e valori condivisi



La Città di Nizza intende, infatti, far emergere giovani talenti, dare loro un'esperienza collettiva arricchente, dare fiducia ad adolescenti e giovani adulti che a volte sono inconsapevoli del loro formidabile potenziale.

Gli adolescenti e i giovani che desiderano partecipare a questa iniziativa musicale, condividere la loro passione e scoprire il palcoscenico sono invitati a presentare la loro candidatura al progetto "Black Box Experience" entro il 4 ottobre 2020.



Durante ogni periodo delle vacanze scolastiche , da ottobre 2020 a maggio 2021, i giovani selezionati lavoreranno seguiti da un gruppo di animatori, musicisti e tecnici del centro AnimaNice Bon Voyage.



Per le prove e le registrazioni avranno accesso ai locali dell'AnimaNice "Le Stud".

Le candidature devono essere inviate via e-mail a salle.blackbox@ville-nice.fr o direttamente al centro AnimaNice Bon Voyage, 2, ponte René Coty - Nizza prima del 4 ottobre 2020.

Costo per la partecipazione: 100,50 euro.

L’importo comprende l'accesso alla sala prove e di registrazione "Le Stud" oltre alla partecipazione ai laboratori del progetto "Blak Box experience" durante ogni vacanza scolastica.