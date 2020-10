Situazione difficile in tutta la Costa Azzurra, Nizza si mobilita per le persone senza domicilio

E’ difficile, in alcuni luoghi critica, la situazione a Nizza, in Costa Azzurra e nel Dipartimento delle Alpi Marittime dove si alternano gli allerta arancione e rosso per la pioggia e il forte vento, oltre che per le onde del mare, a momenti davvero impressionanti.

Il rischio di alluvioni è in allerta rosso dalle 11 di questa mattina, quello di temporali arancione, mentre variano tra giallo ed arancione quelli per il vento, le raffiche e le onde.

Una serie di misure sono state adottate dal Comune di Nizza, dalla Métropole e dalla Prefettura e riguardano, in particolare:

Chiusura degli uffici pubblici e invio a casa del personale non indispensabile per affrontare la situazione di crisi;

Chiusura di impianti culturali e sportivi;

Chiusura dei mercati;

Chiusura del marciapiede sud della Promenade des Anglais e monitoraggio della carreggiata;

Chiusura dei sottopassaggi (Lech Walesa, Stalingrado, Magnan, Congresso);

Chiusura dei parchi e giardini;

Chiusura dei cimiteri;

Divieto di accesso a spiagge e sentieri costieri;

Chiusura dei campi sportivi all'aperto e di tutte le discariche;

Sospensione per oggi della raccolta dei rifiuti domestici.

Sono state segnalate cadute di intonaci e di alberi: i servizi della città di Nizza e della Metropolitana di Nizza sono mobilitati per prepararsi a qualsiasi evenienza su tutto il territorio.



Sono stati attivati i servizi di emergenza per le persone più fragili e senza dimora :

Il rifugio di emergenza El Nouzah è aperto durante il giorno;

Il centro di accoglienza del XVe Corps è aperto come di consueto;

Il rifugio di emergenza notturno Abbé Pierre è aperto durante il giorno;

Apertura di una palestra di 560 metri quadrati con letti, spogliatoi, docce, servizi igienici in grado di ospitare 115 persone nel rispetti dei gesti delle barriere. In questa struttura verranno somministrati i pasti preparati dalla cucina centrale.

Gruppi di volontari stanno assicurando il trasporto delle persone che ne hanno la necessità verso i luoghi di ricovero.



Una grossa frana - dovuta al maltempo in atto in queste ore - si è verificata poco fa in valle Roya nei pressi della località San Dalmazzo di Tenda, vicino alla centrale Paganin. Al momento la strada RD6204 è bloccata a tempo indeterminato