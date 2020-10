Le grandi interviste, il Festival del Libro di Nizza si prende una piccola rivincita

Il 25° Festival du Livre de Nice, originariamente previsto per maggio e poi rinviato a settembre, a causa della crisi sanitaria, è stato definitivamente cancellato a causa della preoccupante situazione sanitaria, che ha colpito in modo particolare il Dipartimento delle Alpes Maritimes.

La manifestazione è stata posticipata al prossimo anno ed è prevista dal 28 al 30 maggio 2021, al Jardin Albert Ier.

Per non perdere “le buone abitudini” e per mantenere vivo un programma letterario per l'anno 2020, la Città di Nizza propone “Les grands entretiens du Festival du Livre de Nice” dal 2 ottobre al 28 novembre con una serie di interviste seguite dalla possibilità di far apporre l’autografo sul libro.

Il legame tra scrittori e lettori a Nizza viene così preservato.



Il primo appuntamento è con Didier Van Cauwelaert, questa sera, venerdì 2 ottobre 2020 alle ore 17 al Théàtre de Verdure (o presso l'Acropolis, salle Athéna in caso di maltempo). Lo scrittore presenterà il suo ultimo libro “L’inconnue du 17 mars”, pubblicato da Albin Michel.

Queste importanti interviste si svolgeranno in varie località della città di Nizza e permetteranno di accogliere il pubblico in condizioni di sicurezza: per questa ragione la prenotazione è obbligatoria, con accesso gratuito: occorre registrarsi sul sito nice.fr .



I prossimi appuntamenti: