Torna a Mentone nel weekend il Salone Auto Moto Camper

Visto il successo ottenuto dalle prime edizioni, il Rotary Club di Mentone organizza il suo Salone Automobile Moto sabato 3 e domenica 4 ottobre.



Nella baia di Garavan, questo Salone è ormai un appuntamento imperdibile, non solo per l'attività economica, ma anche per lo sport in generale.



Negli anni è diventata la seconda manifestazione regionale in termini di esposizione per i partecipanti, così come per la qualità delle sue presenze.



Nel 2019 l'evento ha attirato più di 3000 persone su 2 giornate su più di 7000 m2 di esposizione riservata a 23 marche di automobili, 17 di moto e 5 di camper.



I benefici di questo evento, come tutte le azioni del Rotary Club di Mentone, sono destinati ad una associazione di solidarietà



Ingresso libero e parcheggi gratuiti

www.salonautomenton.fr