Coppe Europee: il Nizza non può lamentarsi del sorteggio

Il sorteggio poteva andare meglio, ma anche decisamente peggio, alla fine il Nizza (inserito, in quarta fascia, tra le squadre più deboli al pari del Lille) non può lamentarsi più di tanto del sorteggio per i gironi di Europa League.



Il gruppo C annovera le seguenti squadre:

Bayer 04 Leverkusen (Germania)

Slavia Praha (Repubblica Ceca)

Hapoel Beer-Sheva FC (Israele)

OGC Nice



Ben peggiore il sorteggio per il Lille, inserito nel gruppo H dove figurano

Celtic (Scozia)

Sparta Praha (Repubblica Ceca)

Milan (Italia)

LOSC (Francia)



Per quanto concerne la Champions League le tre squadre francesi troveranno avversari senza dubbio tosti. Mentre il Paris Saint Germain è stato inserito in prima fascia, Rennes e Marsiglia figuravano nella quarta



Gruppo C:

Porto (Portogallo)

Manchester City (Inghilterra)

Olympiacos (Grecia)

Marseille (Francia)



Gruppo E:

Sevilla (Spagna)

Chelsea (Inghilterra)

Krasnodar (Russia)

Rennes (Francia)



Gruppo H:

Paris Saint Germain (Francia)

Manchester United (Inghilterra)

Leipzig (germania)

Istanbul Başakşehir (Turchia)



Il primo turno di Champions League si giocherà il 20 e 21 ottobre 2020, mentre il primo turno di Europa League verrà disputato il 22 ottobre 2020.

Per l'elenco completo dei sorteggi di Champions League clicca qui