Costa Azzurra: alla scoperta del territorio.Falicon (Foto)

La bicicletta con in sella il “nostro” Danilo Radaelli si è fermata, a Falicon per dare spazio alla macchina fotografica e aiutare a conoscere questa bella località.

A soli 10 km da Nizza, di fronte al Mont-Chauve, Falicon sorge sulla sua cima rocciosa. Questo borgo medievale ha conservato tutto il fascino dei vecchi borghi collinari di un tempo e la campagna circostante, piantumata con ulivi e fichi, offre splendidi panorami.



Ci si imbatte in alcune facciate a trompe-l’oeil, come quella della chiesa parrocchiale della Natività della Vergine, datata 1624 e decorata in stile barocco.

Dietro le mura del suo bastione, ancora caratterizzato da porte fortificate, è possibile passeggiare per le stradine strette e tortuose.



Ci si imbatte in vecchie pietre e nel fascino dei tempi passati con bellissimi acciottolati che sono ingentiliti da passaggi ad arco.

La vista sul mare e sulla città di Nizza fanno di Falicon un'oasi di pace.



Attorniata dalle località di Saint-André-de-la-Roche, Tourrette-Levens e Aspremont, Falicon confina con Nizza (si trova a 10 km da Place Masséna) ed è a meno di un'ora dal Parco Nazionale del Mercantour.



Classificata con 3 fiori nel concorso "Villes et villages fleuris", Falicon fa parte del circuito dei villaggi collinari della Métropole Nice Côte d´Azur.